„Ich kaufe ein O, stelle es in den Schrank, nenne ihn Schronk …“ – Wie es wohl weitergeht mit dem Schrank, der jetzt ein Schronk ist, und dem A, das jetzt übrigbleibt? Werden Sie gemeinsam kreativ, lassen Sie Ihre Lernenden mit Wörtern spielen und machen Sie den Klassenraum zu einer Poetry-Slam-Bühne. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine Unterrichtsstunde voller Kreativität und Sprachwitz gestalten.

So können Sie vorgehen:

Schauen Sie sich gemeinsam mit dem Kurs das Video zur Folge 11 „Münster“ von Ticket nach Berlin an. Achten Sie besonders auf den Abschnitt zwischen Minute 2:03 und 2:55. Wenn nötig, zeigen Sie diesen Ausschnitt ein zweites Mal. Der Poetry-Slammer Andy Strauß trägt darin eines seiner Gedichte vor. Teilen Sie nun das Arbeitsblatt aus und bitten Sie die Lernenden, die ersten beiden Aufgaben (Aufgabe 1, Teil A und B) zu bearbeiten. Tragen Sie die Ergebnisse anschließend an der Tafel zusammen. Bearbeiten Sie danach Teil A der Aufgabe 2 gemeinsam im Plenum und sammeln Sie alle Wortpaare an der Tafel.

Lassen Sie die Lernenden anschließend Zweiergruppen bilden. Die Aufgabe besteht darin, das Gedicht von Andy Strauß umzuschreiben, indem neue Wörter gefunden werden, bei denen ein Vokal oder Konsonant ausgetauscht werden kann. Im Anschluss trägt jede Gruppe ihr Gedicht im Plenum vor. Dabei dürfen gerne Gesten oder Mimik zum Einsatz kommen. Am Ende wird abgestimmt, welches Gedicht das Lustigste bzw. Originellste ist. Die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt (Aufgabe 3) eignet sich auch gut als Hausaufgabe. Hier sollen die Lernenden nun ganz frei ein eigenes Gedicht verfassen, in dem Vokale an Substantive weitergegeben werden. Die auf dem Arbeitsblatt vorgeschlagen Wörter dienen als Hilfestellung, müssen jedoch nicht zwingend verwendet werden.

Benötigte Materialien:

Lektion „Münster“ (Video)

Arbeitsblatt „Poetry-Slam“

Niveaustufe:

B1, B2

Das Format in Kürze:

Zwei Teams, ein Ziel: Das ist Ticket nach Berlin! Sechs junge Deutschlernende begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch Deutschland. Welches Team wird die sprachlichen und sportlichen Herausforderungen wohl am besten meistern? Ticket nach Berlin bietet Landeskunde der etwas anderen Art.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Die Übungen zum Herunterladen sind etwas freier gestaltet und sollen dazu motivieren, sich kreativ und spielerisch mit dem jeweiligen Thema auseinanderzusetzen.