Podcast Medizin & Gesundheit: Abhängig von Opiaten

Dramatischer Anstieg in den USA

In den USA sterben pro Tag rund 90 Menschen an Opioiden. Es sind nicht nur Heroin-abhängige Junkies, die sich in dunklen Gassen ihre Droge spritzen – also das herkömmliche Bild von Süchtigen. Es betrifft auch die Mittelschicht, die in idyllischen, aufgeräumten Vororten lebt. Bei vielen fängt es mit harmlosen Schmerzmitteln an und geht dann weiter bis zur Abhängigkeit von Opiaten. Marc Hoffmann war für uns vor Ort.

Einstiegsdroge Schmerztablette

Kopfschmerztabletten sind freiverkäuflich und gelten bei den meisten als harmlos. Aber auch sie können süchtig machen – auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen und es sich nicht eingestehen. Dr. Gerhard Müller-Schwefe vom Schmerz- und Palliativzentrum Göppingen spricht mit Gudrun Heise über die Gefahren die von Schmerzmedikamenten ausgehen können. Viele dieser Pillen sind überall ohne ärztliches Rezept zu haben.