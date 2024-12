Am Badhwar-Park-Strand an der Küste des Arabischen Meeres in Mumbai, Indien, gehen Menschen an Plastikmüll vorbei, der den Sand bedeckt. Indien, mit über 1,4 Milliarden Einwohnern, ist einer der größten Plastikverbraucher weltweit. Schätzungen zufolge produziert das Land jährlich etwa 3,5 Millionen Tonnen Plastikmüll, wovon nur ein kleiner Teil recycelt wird.