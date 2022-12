Global 3000

Plastikmüll - im kriminellen Abfallhandelsnetz

Gerade einmal knapp 10 Prozent des Plastiks wird weltweit recycelt. Was in der Recyclingtonne landet, könnte zudem auch in einem Fluss in Malaysia landen. Schuld daran ist ein globales Handelsnetz für Plastikmüll, in dem auch Kriminelle mitmischen.