Plötzlich wieder Entspannungssignale im Handelsstreit

Möglicherweise kommt neue Bewegung in den Handelsstreit zwischen den USA und China: US-Präsident Donald Trump sagte am Montag am Rande des G7-Gipfels in Biarritz, Peking wolle eine "Rückkehr an den Verhandlungstisch". Das hätten ihm Regierungsvertreter aus Peking mitgeteilt. Die neuen Gespräche sollten "sehr bald" beginnen. Zuvor hatte Chinas Chefunterhändler einem Zeitungsbericht zufolge wieder einmal Dialogbereitschaft demonstriert. Das staatlich unterstützte Blatt "Chongqing Morning Post" zitierte Liu He, der stellvertretender Regierungschef ist, mit den Worten, sein Land sei willens den Konflikt in besonnenen Verhandlungen zu lösen.

Die chinesische Landeswährung stand vor dieser Entwicklung am Montagvormittag (Ortszeit) im asiatischen Handel bei 7,1449 zum Dollar. Das war der schwächste Wert seit Anfang 2008 und ein Rückgang von 0,69 Prozent im Vergleich zum Börsenschluss am Freitagabend.

Die chinesische Währung wird von der Zentralbank des Landes reguliert, die jeden Tag einen neuen Wechselkurs festlegt. Ein schwächerer Yuan begünstigt chinesische Exporte und mildert die Folgen der Strafzölle ab. Über das Wochenende hatte sich der Handelskonflikt verschärft. Am Freitag hatte Peking eine neue Runde von Strafzöllen auf US-Produkte verkündet. Sie betreffen US-Importe im Umfang von 75 Milliarden Dollar (67,8 Milliarden Euro) und sollen in zwei Schritten Anfang September und Mitte Dezember auf insgesamt 5078 Produkte eingeführt werden.

Neue Strafzölle im Herbst

Die Strafzölle sind eine Reaktion auf neue Abgaben, die die USA ebenfalls zu Anfang September und Mitte Dezember planen. Die Börse in Tokio schloss am Montag wegen der Handelsstreitigkeiten über zwei Prozent im Minus. Der Finanzplatz in Hongkong gab zu Handelsbeginn um drei Prozent nach - das dürfte aber teils auch mit den Protesten der Demokratiebewegung zusammenhängen.

Asien-Anleger reagieren zunehmend verschnupft auf die Eskalation: "Sie wollen nur noch raus aus dem Markt", sagte Chris Rupkey, Chef-Volkswirt der MUFG Union Bank. An der japanischen Börse warfen Anleger vor allem Aktien von Maschinenbauern und Chipindustrie-Ausrüstern aus ihren Depots, da diese stark vom Geschäft mit China abhängen. Die entsprechenden Titel rutschten bis zu 5,6 Prozent ab.

Auch im transatlantischen Handelsstreit haben US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben versöhnliche Töne angeschlagen. Er hoffe, keine Zölle auf deutsche Autos erwägen zu müssen, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels. Zudem hoffe er, dass er einen "guten und fairen Deal" mit der Europäischen Union abschließen könne, auch wenn die EU in dieser Beziehung ähnlich "hart" wie China sei. Er habe das Thema Handel auch mit der Kanzlerin erörtert. Diese betonte, Europa wolle so schnell wie möglich eine Handelseinigung mit den USA und sei an tiefergehenden Gesprächen interessiert.

