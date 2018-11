Pistenspaß: Zugspitze startet in die Wintersaison

Die aktuelle Schneehöhe auf Deutschlands höchstem Berg (2962 Meter) beträgt 25 Zentimeter. Auf drei Abfahrten können Wintersportler am ersten Adventswochenende ihre Schwünge ziehen. Nächste Woche sollen dann weitere der insgesamt 12 Abfahrten öffnen. Die Zahnradbahn ins Skigebiet und die Gletscherbahn zum Zugspitzgipfel sind in Betrieb.

Eigentlich war die Eröffnung der Wintersaison auf der Zugspitze schon für den 16. November geplant. Anhaltende Föhnlage und warme Temperaturen durchkreuzten aber die Pläne. Auch der schnellste Weg zum Zugspitz-Gipfel ist noch immer versperrt: Die Eibsee-Seilbahn steht seit dem Herbst still. Bei einer Routineübung war ein Bergekorb auf eine der beiden neuen Seilbahnkabinen gerauscht, es entstand ein Millionenschaden. Am 17. Dezember soll die komplett neu angefertigte Kabine an der Talstation in Grainau angeliefert werden. Die Betreiber hoffen, dass der Fahrbetrieb noch in diesem Jahr wiederaufgenommen werden kann.

fm/ks (zugspitze.de, dpa)