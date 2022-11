Herr der Ringe, Neuseeland

Neuseeland war der perfekte Ort für die Dreharbeiten zu der Fantasy-Trilogie "Herr der Ringe": Neben beeindruckend schroffer Natur bietet es auch so idyllische Landschaften wie das "Auenland". Millionen von Fans pilgern Jahr für Jahr hierher, um sich in diese so ganz andere Welt mit niedlichen Hobbits und schrecklichen Orks hineinzuträumen.