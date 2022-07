Ein Land im Krieg - seit 2014

Auf seiner Flucht nahm Yuriy Kosin nur das mit, was er tragen konnte, darunter eine Festplatte mit einigen Bildern. Auch wenn dieses Motiv nicht neu ist, so ist es doch repräsentativ für die heutige, vom Krieg gezeichnete Realität in der Ukraine. Weitere Bilder von Kosin und Vyshemirsky zeigt der Museumsberg Flensburg noch bis zum 23. Oktober 2022 in der Ausstellung "PHOTO no SHOOTING!".