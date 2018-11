Philippinen: Einfache Finanzierung von Ökostrom durch Banken

Projektziel: Vereinfachung der finanziellen Förderung von umweltfreundlichen Projekte über konventionellen Banken

Projektumsetzung: Die Renewables AG in Berlin bildet technische Berater aus – sie stellen sicher, dass energieeffiziente Projekte auch wirtschaftlich profitabel arbeiten und so Bankkrediten bekommen können

Projektbudget: 3,2 Millionen Euro im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI)

Solaranlage auf dem Dach und Kohlekraftwerk vor der Tür – so sieht die Realität für die Einwohner von Atimonan aus, einer philippinischen Küstenstadt. Kohlestrom ist nach wie vor die Energieform Nummer 1 im Inselstaat. Daran wollen die Menschen aber etwas ändern, Ökostrom soll an Bedeutung gewinnen. Doch das ist teuer, und Geld ist schwer zu bekommen, weil grüne Energieprojekte in der Regel als riskante Investitionen gesehen werden. Hilfe kommt nun von einer Bank in der Hauptstadt Manila.

Ein Film von Joanna Gottschalk