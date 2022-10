Philippinen: Überschwemmungen und Erdrutsche nach Tropensturm

Ein Tropensturm im Süden der Philippinen hat schwere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht und mindestens 31 Menschen das Leben gekostet. Ein Sprecher des örtlichen Katastrophenschutzes sagte, zehn der Opfer starben in der Provinz Maguindanao. Weitere sieben Menschen würden noch vermisst, hieß es außerdem. Zehn Dorfbewohner ertranken in den Fluten und Erdrutschen in der Stadt Datu Blah Sinsuat und drei weitere in der nahe gelegenen Stadt Datu Odin Sinsuat in der Provinz Maguindanao, wie örtliche Behörden mittteilten.

Einwohner mussten in den betroffenen Gebieten aus ihren Häusern evakuiert werden

Betroffen waren vor allem die ländlichen Gebiete um Cotabato City, in der 300.000 Einwohner leben. Rettungskräfte benutzten Gummiboote, um Anwohner von den Dächern ihrer Häuser zu befreien. Der anhaltende Starkregen hatte in der Nacht auf Freitag Sturzbäche erzeugt, die entwurzelte Bäume, Gestein und Schlamm mit sich rissen.

Sturzbäche rissen Gestein und Schlamm mit sich und zerstörten so Häuser und Straßen

Der Tropensturm mit dem Namen Nalgae ziehe weiter Richtung Westen, so der Wetterdienst. Schwere Regenfälle werden daher am Wochenende in westlichen Regionen des Inselstaates erwartet. Knapp 5000 Menschen, die in von Überflutung und Erdrutschen bedrohten Gebieten leben, wurden vorsichtshalber evakuiert, wie die örtliche Zivilschutzbehörde mitteilte.

Der Tropensturm war für die Philippinen Nummer 16 in diesem Jahr. Im Durchschnitt wird die Inselgruppe von rund 20 Tropenstürmen und Taifunen im Jahr getroffen.

los/sti (dpa, afp, rtr, ap)