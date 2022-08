Philippinen: Überschwemmung statt Unterricht

Nachholbedarf

Die Schulkinder in dem südostasiatischen Land haben eine Menge aufzuholen. Schon vor der Pandemie konnten einem Weltbankbericht zufolge neun von zehn Kindern im Alter von zehn Jahren keinen einfachen Text lesen und verstehen. Nur in wenigen anderen Ländern ist die Situation schlimmer, darunter in Afghanistan, Laos, im Tschad und im Jemen.