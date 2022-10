Mensch und Pferd - eine uralte Freundschaft

Mythos Trojanisches Pferd

Um die Stadt Troja nach jahrelanger Belagerung zu erobern, täuschte das griechische Heer einen Abzug vor und ließ ein riesiges Holzpferd als Geschenk an die Göttin Athene dort stehen. In dem Pferd versteckten sich griechische Soldaten. Die List gelang: Das Pferd wurde in die Stadt gebracht, die Soldaten kamen heraus und öffneten von innen die Stadttore, sodass das Heer in die Stadt gelang.