Perfekt mit Fehlern: Bayern-Stürmer Lewandowski

Ja, der sei schlecht geschossen gewesen. Und er habe auch gesehen, dass der Torwart zur Stelle gewesen sei, gab Robert Lewandowski nach dem dominierenden Champions-League-Sieg des FC Bayern München gegen Benfica Lissabon, dem überzeugenden 5:2 (2:1) zu Protokoll. Seine Zerknirschtheit hielt sich aber in gewissen Grenzen, wusste der 33-Jährige doch, dass er an diesem Abend wieder einmal den Unterschied ausgemacht hat. Anders ausgedrückt: Wenn man sich die drei Lewandowski-Treffer wegdenkt, wäre es knapp geworden. Aber das ist natürlich eine sehr theoretische Überlegung.

Auswechslung? Warum denn das?

Während sich andere Leistungsträger wie etwa Leroy Sané oder der ebenfalls überragende Kingsley Coman kräfteschonend vorzeitig vom Platz begaben, spielte der polnische Superstürmer bis zur letzten Minute. Es sei doch genug Zeit zur Erholung bis zum nächsten Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag, schmunzelte er im Interview bei Amazon Prime. Nein, Lewandowski weiß, dass er in jeder Minute noch einen draufsetzen kann. Warum sollte er diese Minute versäumen?

Und in seinem Jubiläum schon gleich gar nicht. Der Weltfußballer brachte die Bayern in seinem 100. Champions-League-Spiel per Kopf in Führung (26.), bereitete kurz darauf den Hackentrick-Treffer von Serge Gnabry (32.) vor und komplettierte später mit zwei Lupfern einen Dreierpack (61./84.). Der Pole erzielte gegen Benfica seine Tore 79 bis 81 in der Königsklasse. Und wie schon im Hinspiel ging Benfica baden.

Der Beste im Kreis der Guten: Robert Lewandowski (2. v. r.) muss seinen zweiten Treffer nicht alleine feiern

Elfmeter - schwach geschossen

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff unterlief dem Bayern-Stürmer die Sache mit dem Strafstoß. Lewandowski scheiterte - wie beschrieben - nach verzögertem Anlauf mit einem schwach geschossenen Handelfmeter am ehemaligen Bundesliga-Torhüter Odisseas Vlachodimos. Kurz nach dem Seitenwechsel machten dann Leroy Sané (49.) mit einem spektakulären Volleyschuss und - eben - Lewandowski alles klar. Wermutstropfen: Der Brasilianer Morato (38.) und Darwin Nunez (74.) fügten Bayern-Kapitän Manuel Neuer die ersten beiden Gegentore der laufenden Europacup-Saison zu.

Mit Nagelsmann auf der Bank

Erstmals seit zwei Wochen saß Cheftrainer Julian Nagelsmann wieder auf der Bank. Der 34-Jährige hatte aufgrund seiner Corona-Erkrankung vier Begegnungen verpasst, darunter das 0:5 bei Borussia Mönchengladbach. Nach seiner Rückkehr stehen die Bayern nun erneut vorzeitig in der Runde der letzten 16. Und wie so oft war es Lewandowski, der zum Mann des Spiels wurde. Perfektion mit kleinen Fehlerchen.

Bayern München - Benfica Lissabon 5:2

Tore: 1:0 Lewandowski (26.), 2:0 Gnabry (32.), 2:1 Morato (38.), 3:1 Sané (49.), 4:1 Lewandowski (61.), 4:2 Nunez (75.), 5:2 Lewandowski (84.)