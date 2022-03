Penn fordert Selenskyj-Rede bei den Oscars

In einem CNN-Interview forderte Sean Penn, dem ukrainischen Präsidenten bei der kommenden Oscar-Verleihung die Möglichkeit zu geben, sich an ein Millionenpublikum zu richten. Er wandte sich gegen diejenigen, die meinen, das Filmgeschäft sei mit der aktuellen Politik nicht vereinbar: "Es gibt nichts Größeres, was die Academy Awards tun könnten, als ihm [Wolodymyr Selenskyj] die Gelegenheit zu geben, zu uns allen zu sprechen."

Schließlich sei Selenskyj selbst ein Mitglied der Filmfamilie. "Und nebenbei bemerkt ist dies ein Mann, der das Fernsehen versteht und der seine eigene, sehr lange und erfolgreiche Karriere in diesem Bereich hatte", so Penn gegenüber CNN.

Penn befürchte aber, dass die Academy den Vorschlag nicht weiter verfolgt habe. Sollte dies zutreffen, sei dies für ihn der "schamloseste Moment in der Geschichte Hollywoods".

Oscars boykottieren

In diesem Fall forderte Penn seine Schauspiel-Kollegen auf, die begehrte Trophäe abzulehnen. Er verstehe jeden, der seinen Film und seine Leistung feiern wolle. Seiner Ansicht nach würde man jedoch mehr glänzen, wenn man offen protestieren und die Oscar-Verleihung boykottieren würde. Er selbst, zweifacher Oscar-Preisträger, wolle dann seine eigenen Trophäen einschmelzen, sobald er wieder in den USA ist.

In dem CNN-Interview beschrieb Sean Penn, der zuvor in der Ukraine war, um einen Dokumentarfilm zu drehen, die derzeitige Situation: "Es gibt zwei unmittelbare Krisen: zum einen die Flüchtlingskrise, von der Polen und weitere Grenzländer betroffen sind, und zum anderen das Grauen, das sich in der Ukraine abspielt. Und ebenso wichtig ist der außergewöhnliche Mut und die Einigkeit der Ukraine und ihrer Führung."

Penn engagiert sich vor Ort

Penn hält sich derzeit in Polen auf und unterstützt dort die humanitäre Hilfe der Organisation Community Organized Relief Support (CORE), deren Mitbegründer er ist. Zuvor hatte er in der Ukraine Wolodymyr Selenskyj getroffen.

Dreharbeiten für einen Dokumentarfilm: Sean Penn spricht mit Soldaten nahe der Frontlienie

"Ich hatte den Präsidenten erstmals einen Tag vor der Invasion getroffen und während der Invasion dann erneut", sagte Penn gegenüber CNN. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch wirklich gewusst hätte, dass er für diesen Moment geboren wurde, bis dieser dann eingetreten ist." Penn beschrieb den Präsidenten als einen ungemein mutigen und außergewöhnlichen Menschen.

Mehrere Hollywood-Schauspieler haben sich der Flüchtlingshilfe in der Ukraine angeschlossen, darunter die in der Ukraine geborene Mila Kunis und ihr Ehemann Ashton Kutcher, die beide mehr als 35 Millionen Dollar an Spendengeldern gesammelt haben. Die Idee, dass Selenskyj für eine Ansprache bei den Oscars zugeschaltet wird, wurde ursprünglich von der Schauspielerin Amy Schumer vorgeschlagen, Co-Moderatorin der diesjährigen Show. Die Academy selbst hat sich noch nicht zu dem Vorschlag geäußert.

Adaption: Nadine Wojcik