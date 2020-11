Pelzmode - ein Auslaufmodell?

Die Zahl löste Überraschung und Empörung aus: 17 Millionen. So viele Nerze werden in Dänemark - in einem Land, in dem etwa 5,8 Millionen Menschen leben - für die Pelzzucht gehalten. Alle Tiere werden in den nächsten Tagen und Wochen notgeschlachtet. Der Grund: Seit Juni haben sich laut der dänischen Gesundheitsbehörde mindestens 214 Menschen mit einer ursprünglich bei Nerzen aufgetretenen Mutation des Coronavirus infiziert.

Damit ist Dänemark kein Einzelfall. Auch in den Niederlanden und Spanien waren im Sommer auf mehr als 40 Nerzfarmen Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Alle Tiere der betroffenen Betriebe mussten getötet werden.

In den sozialen Medien sorgten die Bilder von übereinandergestapelten toten Nerzen für jede Menge Empörung. Auf Twitter fragten Nutzer: Wer kauft denn bitte heutzutage noch Pelz?

Europa ist größter Exporteur von Pelzen

Jedes Jahr werden laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten weltweit mehr als 95 Millionen Nerze, Füchse, Marderhunde, Kaninchen und andere Pelztiere gezüchtet und getötet, um als Jacken und Mäntel, vor allem aber als Kragen, Kapuze oder Bommel an Mützen zu enden. Der Jahresumsatz der Pelzwirtschaft wurde vom Internationalen Pelzhandelsverband im Jahr 2012 auf 15,1 Milliarden US-Dollar geschätzt - davon entfielen 4,5 Milliarden auf EU-Länder.

Trotz Jahrzehnten mit Anti-Pelz-Kampagnen: Pelz boomt, hier mit einer Modekollektion 2012

Europa gilt nach wie vor als weltweit größter Exporteur von Pelzen. Zwar sind der Import und Handel mit Robben-, Hunde- und Katzenfellen verboten. Ein allgemeines Verbot der Pelztierhaltung scheiterte bislang allerdings an der Haltung der Skandinavier - insbesondere Finnlands und Dänemarks. Dort ist die Pelzzucht immer noch ein wichtiger Wirtschaftszweig.

"Allein aus Gründen des Tierschutzes braucht es endlich ein Ende der Pelztierhaltung - in Europa und weltweit", fordert Henriette Mackensen, Fachreferentin für Artenschutz beim Deutschen Tierschutzbund. "Zusammengepfercht in Käfigen sind Pelztiere zur Bewegungslosigkeit verdammt. Sie vegetieren dahin und entwickeln Verhaltensstörungen, die bis zur Selbstverstümmelung oder zu Kannibalismus führen."

Nerze werden meist in Käfigen gehalten, die kaum größer als ein Schuhkarton sind

Weniger Pelzfarmen in Europa

Immer mehr europäische Länder schützen Pelztiere inzwischen durch strengere nationale Regeln. In Österreich, Großbritannien, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Mazedonien sind Pelzfarmen mittlerweile verboten. Frankreich hat ebenfalls das Ende seiner Zuchtfarmen angekündigt. Andere Staaten, wie zum Beispiel Deutschland oder die Schweiz, haben harte Bestimmungen erlassen, die die Zucht von Nerz, Fuchs oder Marderhund wirtschaftlich unrentabel machen. In Deutschland schloss die letzte Nerzfarm 2019 ihre Pforten.

Nach den COVID-19-Ausbrüchen haben auch die Niederlande das vorzeitige Aus für Pelzfarmen beschlossen. Bis zum 1. März 2021 müssen dort alle Nerzzüchter den Betrieb einstellen. In vielen anderen europäischen Ländern sind Verbotsregelungen derzeit in der politischen Diskussion.

In Polen protestierten Farmer im September gegen ein Pelzfarm-Verbot - jedoch ohne Erfolg

Im Oktober untersuchte die internationale Tierschutzorganisation Vier Pfoten, wie die deutsche Bevölkerung zum Verkauf von Echtpelzmode steht. Das Ergebnis der Studie mit etwa 1000 Befragten zeigt ein eindeutiges Bild: 84 Prozent der Deutschen lehnen das Halten und Töten von Tieren zur Gewinnung von Pelz für die Modeindustrie ab. 76 Prozent empfinden den Verkauf von Echtpelz als nicht mehr zeitgemäß.

Einst Statussymbol, heute Accessoire

Der Pelzmantel gilt in Mitteleuropa längst nicht mehr als das Statussymbol schlechthin. Das liegt auch an der Arbeit etlicher Tierschutzinitiativen, die seit den 1980er Jahren auf die Missstände in Pelzfarmen aufmerksam machen.

Tierschutz-Aktivisten protestieren in Barcelona gegen den internationalen Fellhandel (Archivbild, 2019)

Doch Pelz ist noch längst nicht aus den Schaufenstern verschwunden. Gerade im Winter gehören Mäntel mit Pelzkragen oder Mützen mit Echtfell-Bommel zur Mode. Das Problem: Oft wissen Verbraucher und Verbraucherinnen gar nicht, dass sie totes Tier tragen. Wegen der niedrigen Preise gehen Kunden schnell davon aus, dass kein echtes Tierfell, sondern Kunstfell angenäht wurde. Hinter vermeintlichem Kunstfell verbirgt sich aber immer wieder Echtfell, oftmals vom Marderhund. Sein Fell wird besonders billig auf dem Markt angeboten.

China ist das Land, das weltweit die meisten Marderhunde züchtet - allerdings unter erbärmlichen Bedingungen. In dem asiatischen Land existieren weder ein Tierschutzgesetz mit allgemeinen Vorgaben noch verbindliche Anforderungen für die Haltung von Pelztieren. Anders als in Europa steigt die Nachfrage nach Pelz dort. Auch in Korea, der Ukraine und Südamerika ist Pelz laut Internationalem Pelzhandelsverband wieder auf dem Vormarsch.

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder? Der neue Hauptverdächtige Dieses putzige Kerlchen ist ein Marderhund - und Träger bekannter SARS-Viren. Virologe Christian Drosten brachte den Marderhund deshalb als potentielle SARS-CoV-2-Virusschleuder ins Gespräch. "Marderhunde werden in China in großem Stil gefangen oder auf Farmen wegen ihres Fells gezüchtet", sagte er in einem Interview mit dem Guardian. Für Drosten ist der Marderhund klar der Hauptverdächtige.

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder? Werden Fledermäuse zu Unrecht beschuldigt? Bisher gelten Fledermäuse als wahrscheinlichstes Reservoir von SARS-CoV-2. Allerdings gehen Tiermediziner davon aus, dass es im Dezember 2019 in Wuhan noch eine andere Art als Zwischenwirt zwischen ihnen und dem Menschen gegeben haben muss. Nur welche Art das sein könnte, ist bisher unklar.

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder? Oder doch dieser Verdächtige? Schuppentiere, auch Pangolins genannt, stehen im Verdacht, der Zwischenwirt des Virus zu sein. Forscher aus Hong Kong, China und Australien konnten jedenfalls in malaysischen Schuppentieren ein Virus nachweisen, dass dem SARS-CoV-2 verblüffend ähnlich ist. Die Studie wurde am 26. März in Nature veröffentlicht. Schuppentiere werden illegal auf chinesischen Wildtiermärkten gehandelt.

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder? Katzen als Virusschleuder? Forscher des Tiermedizinischen Forschungsinstituts im chinesischen Harbin konnten zeigen, dass sich das neuartige Coronavirus in Katzen vermehren kann. Die Stubentiger können das Virus auch an Artgenossen weitergeben, allerdings nicht sehr leicht, so die Forscher um Tierarzt Hualan Chen, der seine noch nicht begutachtete Vorab-Studie am 31. März in der Zeitschrift BioRxiv veröffentlicht hat.

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder? Keine Sorge! Katzenhalter sollten nicht in Panik geraten: Die Tiere bilden schnell Antikörper gegen das Virus, bleiben also nicht sehr lange ansteckend. Wer unter einer Vorerkrankung leidet oder sehr alt ist, kann ja den Freigang für Hauskatzen vorübergehend einschränken. Gesunde Menschen sollten sich nach dem Streicheln gründlich die Hände waschen.

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder? Ehrenrettung für Hunde Anders als bei Katzen konnte sich das Virus bei Hunden nicht gut vermehren, schreiben die Forscher in ihrer Studie. Also Entwarnung beim Gassigehen oder Agility-Training!

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder? Wer steckt hier wen an? Dieses Hausschwein beim Gassigehen in Rom braucht vor dem Hund jedenfalls keine Angst zu haben. Aber der Hund auch nicht vor dem grunzenden Gegenspieler. Auch Schweine kommen als Reservoir für das Coronavirus kaum in Frage, fanden die Tierärzte heraus.

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder? Quarantäne für Frettchen Anders ist es bei diesen kratzbürstigen Mardern. Auch mit Frettchen hat Hualan Chen experimentiert. Das Ergebnis: In ihnen kann sich SARS-CoV-2 genauso wie in Katzen vermehren. Die Übertragung zwischen den Tieren erfolgt als Tröpfcheninfektion. Die Mediziner fanden das Virus in Abstrichen aus Rachen und Nase von Frettchen und Katzen, konnten aber keine Infektion der Lungen nachweisen.

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder? Hühner als Gefahr für den Menschen? Auch für den Umgang mit Geflügel - hier ein Händler in Wuhan - geben die Experten Entwarnung. Der Mensch muss sich keine Sorgen machen, denn Hühner sind praktisch immun gegen SARS-CoV-2. Das gilt übrigens auch für Enten und weitere Arten.

Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder? Wenn der Mensch zur Gefahr wird Doch nicht nur der Mensch kann sich bei Tieren anstecken, sondern auch umgekehrt. Die vier Jahre alte malaysische Tigerkatze Nadia ist in einem New Yorker Zoo positiv auf das Virus getestet worden. "Es ist - unseres Wissen nach - das erste Mal, dass ein wildes Tier sich durch einen Menschen mit Covid-19 angesteckt hat", sagte der leitende Tierarzt des Zoos dem Magazin "National Geographic". Autorin/Autor: Fabian Schmidt



Das Hauptargument der Pelzindustrie: Fell ist Nachhaltigkeit pur. "Fell ist von Natur aus langlebig und biologisch abbaubar - im Gegensatz zu den meisten synthetischen Stoffen", sagt Juozas Olekas, Europapolitiker und Vorsitzender des Substainable Fur Forums (SFF).

Pelz: Naturmaterial oder Öko-Killer?

Tierschutzorganisationen weisen allerdings darauf hin, dass Felle unter hohem Chemikalieneinsatz haltbar gemacht werden. Außerdem gehe der Trend weg vom reinen Pelzmantel und hin zu Fellkragen, Bommeln oder anderen Accessoires, die kaum Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Kleidungsstücks haben.

"Die Zucht von Tieren gehört generell zu den größten Klimakillern unserer Zeit", so die Tierschutzorganisation Peta, "von der Produktion von Futtermitteln bis hin zu den nitrathaltigen Ausscheidungen der Tiere auf Pelzfarmen."