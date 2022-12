Pelé: Weltstar und Fußball-Ikone

"König und "Kaiser" im "Big Apple"

Nach der Saison 1974 kündigt Pelé seinen Rücktritt vom Klubfußball an, doch nur ein Jahr später folgt er dem Ruf des Geldes zu Cosmos New York. Pelé ist zu diesem Zeitpunkt in Geldnöten, weil unseriöse Geschäftspartner sein gesamtes Vermögen veruntreut haben. Drei Jahre spielt er in der Major League Soccer, zeitweise an der Seite von "Kaiser" Franz Beckenbauer.