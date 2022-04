Peking verschärft Corona-Beschränkungen weiter

Es galt bereits, dass an den Maifeiertagen rund um den Tag der Arbeit von diesem Sonntag bis zum Mittwoch kommender Woche in Peking alle Bürger einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, wenn sie "öffentliche Orte" wie Einkaufszentren, Geschäfte oder Sehenswürdigkeiten besuchen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen. Die Verwaltung ordnete an, Parks und Unterhaltungsstätten dürften während der Maifeiertage nur mit halber Besucherkapazität operieren. Hochzeitsfeiern wurden abgesagt.

Nun wurde die Anordnung auf die Zeit danach ausgeweitet. Nach Behördenangaben werden alle Tests ab Dienstag kostenlos sein.

"Bitte tragen Sie eine Maske - keine Versammlung", so der Hinweis in einem Pekinger Park

Für Aktivitäten wie Sportveranstaltungen und Gruppenreisen wird demnach künftig ebenfalls ein negativer Corona-Test verlangt, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, sowie der Nachweis über einen "vollständigen Impfschutz". Während der freien Tage bis zum 4. Mai sind zudem Restaurant-Besuche in der chinesischen Hauptstadt verboten worden. Die Gastronomie darf nur noch Speisen und Getränke zum Abholen oder Ausliefern anbieten.

Nach Shanghai jetzt Peking?

In Peking waren unlängst rund 150 Gebäude abgeriegelt worden, nachdem rund hundert Corona-Infektionen binnen einer Woche nachgewiesen worden waren. Am Samstag stieg die Zahl der Neuinfektionen in der 22-Millionen-Metropole nach Angaben der nationalen Gesundheitskommission auf 54. Seit dem 22. April wurden insgesamt 300 Infektionen bekannt gegeben. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein.

Die Behörden richteten in Peking nach eigenen Angaben 4000 provisorische Krankenhausbetten ein, wie sie normalerweise für Corona-Patienten mit keinen oder nur leichten Symptomen genutzt werden. Zudem wollen sie die Einrichtung größerer Quarantänezentren beschleunigen. China-weit wurden mehr als 10.700 neue Infektionsfälle binnen 24 Stunden registriert, die meisten davon in der Wirtschaftsmetropole Shanghai.

Mehrere Zonen im Stadtviertel Chaoyang wurden zu Hochrisikogebieten erklärt und abgeriegelt

Viele Bewohner der Hauptstadt befürchten, dass ihnen ein ähnliches Schicksal droht wie den Menschen in Shanghai. Die Wirtschaftsmetropole ist seit Wochen in einem rigorosen Lockdown. Chinas Regierung verfolgt eine Null-COVID-Politik, die durch die hochansteckende Omikron-Variante des Virus besonders schwer durchzusetzen ist.

Rachenabstrich für einen Coronavirus-Test, das gilt in Peking auch für Kinder

Im Rest der Welt wächst die Besorgnis darüber, wie sich die Corona-Lage in China auf die Lieferketten auswirken könnte. Die wiederholten Lockdowns haben der Wirtschaft geschadet. Im weltweit verkehrsreichsten Containerhafen der Welt, in Shanghai, warten seit Wochen tausende Container darauf, verschifft zu werden.

qu/sti (afp, ap)