Peking 2022: US-Snowboardcrosser nicht zu schlagen

"Wir sind heute heiß gelaufen, wir freuen uns wirklich sehr", strahlte Lindsey Jacobellis nach ihrem zweiten Olympiasieg in Peking. Gemeinsam mit Nick Baumgartner setzte die US-Amerikanerin sich im Snowboardcross-Mixed-Wettbewerb im Gold-Duell mit Michela Moioli und Omar Visintin aus Italien durch. Dabei lag Jacobellis im entscheidenden Lauf lange zurück, erst kurz vor der Ziellinie schob sie sich an ihrer Gegnerin vorbei. Für die 36-jährige Jacobellis war es nach dem Sieg im Einzel der zweite Sieg in Peking. Bronze ging an Eliot Grondin und Meryeta Odine aus Kanada.

Das deutsche Paar fuhr an der ersehnten ersten Medaille vorbei. Martin Nörl und Jana Fischer wurden im Schneetreiben von Zhangjiakou Fünfte. Als Dritte ihres Halbfinals hatten sie es nicht in das Finale der besten vier Teams geschafft. Im kleinen Finale fuhren sie dann aber die Bestzeit. "Ein kleiner Trost ist das auf jeden Fall", sagte die 22 Jahre alte Fischer. "Wir können mit einem besseren Gefühl nach Hause fahren als nach den Einzelrennen."