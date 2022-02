Peking 2022: Skispringer Karl Geiger erkämpft Bronze

Als nur noch zwei Springer oben an der Schanze warteten und feststand, dass er die Bronzemedaille sicher hatte, musste sich Karl Geiger erstmal fassungslos an die Mütze fassen. Dann bestürmten ihn auch schon die Teamkollegen, allen voran Markus Eisenbichler, und umarmten ihn. Fast schien es, als wollten sie "ihren Karl" gar nicht mehr loslassen. Obwohl er zuvor in den Tagen von Peking mit der Olympiaschanze überhaupt nicht zurechtkam, steigerte sich der Weltcupführende im Wettkampf und brachte zwei sehr gute Sprünge runter. Einen Tag nach seinem 29. Geburtstag Zweimal landete Geiger, der den ersten Durchgang als Sechster beendet hatte, bei 138 Metern.

"Es waren sehr harte Tage für mich hier. Ich hätte es nicht mehr geglaubt, dass ich es hinkriege", sagte Geiger im ZDF und gab zu, dass ihm nicht nur ein Stein, sondern gleich ein ganzer Berg vom Herzen gefallen sei. "Die Qualifikation war wichtig. Da habe ich wieder eine konkrete Sprungidee gehabt und habe mir gedacht: Jetzt haust du mal drauf und schaust, was rauskommt. Aber eine Medaille habe ich nicht auf dem Schirm gehabt."

Erst Marius Lindvik, der vorletzte Teilnehmer, verdrängte den Deutschen und blieb auch bis zum Schluss vorne, weil der große Favorit, Ryoyu Kobayashi aus Japan, nicht mehr kontern konnte und nach seinem Olympiasieg von der kleinen Schanze auf dem großen Backen "nur" Silber gewann. Mit einem lauten "Jadda!" in die Fernsehkamera bejubelte der 23-jährige Norweger seinen Olympiasieg.

Deutsche Langlauf-Staffel gewinnt Silber

"Ich glaube, das ist das, was den Langlauf ausmacht", sagte ein mit den Freudentränen kämpfender Teamchef Peter Schlickenrieder, nachdem seine Mannschaft Außergewöhnliches geleistet hatte. "Das Ding auf der letzten Rille, mit dem letzten Quäntchen Kraft über die Ziellinie zu retten, das ist Langlauf-Krimi pur." Tatsächlich wurde es zum Ende der Langlaufstaffel der Frauen über 4 x 5 Kilometer noch einmal ganz knapp: Mit nur 2,5 Sekunden Vorsprung auf Schweden rettete die deutsche Schlussläuferin Sofie Krehl ihren Vorsprung ins Ziel und bescherte den deutschen Langläuferin eine sensationelle Silbermedaille. "Ich freue mich brutal, dass es bis ins Ziel gereicht hat", sagte Krehl im Interview mit dem ZDF. "Ich habe vorher schon total mitgefiebert. Ich wusste, dass die anderen hintern mir kommen. Ich habe gedacht, ich muss es holen für das ganze Team. Und ich bin sehr froh, dass ich es geschafft habe."

"Wir werden dafür kämpfen und alles geben wie die Schweine, wie man auf Deutsch sagt", hatte ihre Teamkollegin Katharina Hennig schon nach ihrem starken fünften Platz über zehn Kilometer in der klassischen Technik angekündigt. Und die derzeit beste deutsche Skilangläuferin und ihre Teamkolleginnen hielten Wort: Mit einer taktisch klugen Leistung sicherten sich Hennig, Katherine Sauerbrey, Victoria Carl und Krehl den zweiten Platz. Im Kampf um Gold war die Staffel aus Russland letztlich nicht zu schlagen. Bronze ging an die Schwedinnen. Langlauf-Top-Nation Norwegen um die Doppel-Olympiasiegerin von Peking, Therese Johaug, ging leer aus.

Im Staffelwettbewerb laufen die ersten beiden Starterinnen in der klassischen, die dritte und vierte in der Skating-Technik. Deutschlands Startläuferin Katherine Sauerbrey blieb der früh davonlaufenden Russin Julia Stupak auf den Fersen und konnte sich in deren Schlepptau vom Rest des Feldes absetzen. Als Zweite übergab sie an Hennig. Die 25-Jährige brachte Deutschland sogar in Führung. Auch beim letzten Wechsel von Carl auf Krehl war Deutschland in Front. Auf der Schlussrunde war Veronika Stepanowa dann aber zu stark und zog Krehl davon, die sich mit letzter Kraft ins Ziel rettete, wo ihre jubelnden Teamkolleginnen schon warteten. "Es ist so schön, dass wir endlich einmal für die harte Arbeit belohnt worden sind", sagte Hennig. Das Rennen hätte wohl keine 100 Meter länger sein dürfen, sonst hätten Schweden und Finnland die Deutschen noch kurz vor dem großen Erfolg abgefangen.

Gold und Bronze für die Bø-Brüder

Über die 20 Kilometer im Einzel war die Goldmedaille im Biathlon noch an den Franzosen Quentin Fillon Maillet gegangen und Johannes Thingnes Bø hatte Bronze gewonnen - diesmal, im Sprint über 10 Kilometer, mischten die beiden das Podest ein wenig durch und ließen auch Bøs älteren Bruder Tarjei mitmachen. Johannes Thingnes Bø freute sich über Gold, Fillon Maillet gewann Silber vor Tarjei Bø.

Schneller als sein großer Bruder und der Rest der Konkurrenz: Biathlet Johannes Thingnes Bø

Bester deutscher Biathlet war Benedikt Doll auf dem achten Rang. Der 31-Jährige leistete sich im stehenden Anschlag einen Fehler und musste in die Strafrunde. Im Ziel hatte er 26,1 Sekunden Rückstand auf den Bronzerang. "Mein Ziel war eine Top-Ten-Platzierung, wenn es gut läuft ein Platz auf dem Podest", sagte Benedikt Doll im Interview mit dem ZDF. "Der eine Fehler stehend war sehr ärgerlich, weil ich mich vom Anschlag her gut gefühlt habe. Aber von der Platzierung her ist es schon sehr gut."

Bei der Entscheidung auf der kürzesten Distanz im Eisschnelllauf blieben alle Medaillen in Asien. Über 500 Meter der Männer gewann Gao Tingyu aus China in 34,32 Sekunden vor Cha Min Kyu aus Südkorea (34,39) und dem Japaner Wataru Morishige (34,49).

US-Snowboardcrosser nicht zu schlagen

"Wir sind heute heiß gelaufen, wir freuen uns wirklich sehr", strahlte Lindsey Jacobellis nach ihrem zweiten Olympiasieg in Peking. Gemeinsam mit Nick Baumgartner setzte die US-Amerikanerin sich im Snowboardcross-Mixed-Wettbewerb vor Michela Moioli und Omar Visintin aus Italien durch. Baumgartner hatte den Finallauf der Männer mit gerade einmal 0,04 Sekunden Vorsprung auf Visintin gewonnen. Im Lauf der Frauen lag Jacobellis anschließend nach schwachem Start lange zurück. Erst in der letzten Steilkurve vor der Ziel schob sie sich an ihrer Gegnerin vorbei.

Echter Schnee in Zhangjiakou! Auch darüber freuten sich Lindsey Jacobellis und Nick Baumgartner

Für die 36-jährige Jacobellis war es nach ihrem Erfolg im Einzel der zweite Olympiasieg in Peking. Der 40-jährige Baumgartner, der nicht nur als Snowboardfahrer erfolgreich ist, sondern auch schon College-Footballspieler, Hürdenläufer und Baseballer war, holte im Herbst seiner Karriere seinen ersten Olympiasieg. Bronze ging an Eliot Grondin und Meryeta Odine aus Kanada.

Das deutsche Paar fuhr an der ersehnten ersten Medaille vorbei. Martin Nörl und Jana Fischer wurden im leichten Schneetreiben von Zhangjiakou Fünfte. Als Dritte ihres Halbfinals hatten sie es nicht in das Finale der besten vier Teams geschafft. Im kleinen Finale fuhren sie dann aber die Bestzeit. "Ein kleiner Trost ist das auf jeden Fall", sagte die 22 Jahre alte Fischer. "Wir können mit einem besseren Gefühl nach Hause fahren als nach den Einzelrennen."

DEB-Team rettet Sieg gegen Außenseiter China

Nach der herben 1:5-Auftaktniederlage gegen Kanada hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen das neu zusammengewürfelte Eishockey-Team Chinaseinen Pflichtsieg geschafft. Mit 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) setzte sich das Team von Bundestrainer Toni Söderholm durch und wahrte damit die theoretische Chance auf den Gruppensieg. Im abschließenden Spiel der Vorrunde trifft Deutschland am Sonntag auf die nach zwei Partien noch ungeschlagenen USA. Allerdings war die Leistung der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang gegen die als schwach eingeschätzten Chinesen insgesamt alles andere als souverän. Dabei ging es positiv los. Zunächst wurde die deutsche Führung durch Daniel Pietta (10. Minute) nach Videobeweis noch aberkannt, dann aber sorgten Marcel Brandt (14.), Korbinian Holzer (17.) und Dominik Kahun (25.) mit ihren Treffern für klare Verhältnisse.

Doch trotz der beruhigend Führung gerieten die Deutschen noch einmal ins Wanken. Parker Foo schoss das erste Tor für China in der olympischen Geschichte (40.), Taylor Wong verkürzte in Überzahl gar auf einen Treffer (49.). Am Ende musste sich Deutschland mit aller Kraft gegen einen dritten Treffer stemmen. Sein erstes Gruppenspiel hatte China noch klar mit 0:8 gegen die USA verloren.