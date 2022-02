Peking 2022: Schotts starke Kurzkür im Teamwettbewerb

Mit einem fast fehlerfreien Kurzprogramm hat Nicole Schott bei den Olympischen Winterspielen in Peking die bisherige sportliche Talfahrt des deutschen Eiskunstlaufteams zumindest bremsen können. Schott kam zum Abschluss der Vorrunde beim Mannschaftswettbewerb auf den sechsten Platz. Die Qualifikation für das Kürfinale hatten die deutschen Athletinnen und Athleten bereits am Freitag verspielt. Am Ende stand Rang neun unter zehn Mannschaften.

Gehandicapt war das deutsche Team vom Ausfall des Paarläufers Nolan Seegert. Der 29-Jährige wurde bei seiner Einreise nach China positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich weiterhin in einem Quarantäne-Hotel. Der Berliner hofft auf eine Teilnahme an der Paarlauf-Konkurrenz, die am 18. Februar beginnt.

Als führendes Team geht Russland in die Medaillenentscheidung am Montag. Mit 45 Punkten liegt der Mannschafts-Olympiasieger nach der Kür der Männer vor den USA (42) und Japan (39).

Snowboarderin Morgan wird Achte im Slopestyle

Snowboarderin Annika Morgan zeigt einen sehr starken ersten Durchgang

Snowboarderin Annika Morgan hat den starken achten Platz im Slopestyle erreicht. Die 19-Jährige aus Mittenwald überzeugte bei ihrem Olympia-Debüt im Finale am Sonntagmorgen (Ortszeit) mit 64,13 Punkten. Nach insgesamt drei Durchgängen im Genting Snow Park in Zhangjiakou gewann die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (92,88 Punkte) vor Julia Marino (USA/87,68) und Tess Coady (Australien/84,15).

Morgan hatte bereits zu Beginn ihren besten Lauf hingelegt. In den beiden letzten Durchgängen stürzte sie. Trotzdem landete sie vor der zweimaligen Olympiasiegerin Jamie Anderson aus den USA. Für Snowboard Germany gab es bei der ersten von elf Entscheidungen keine Medaille. Ab dem 14. Februar geht Morgan auch im Big-Air-Wettbewerb in Shougang an den Start.

Olympia-Abfahrt der Herren wegen starker Windböen abgesagt

Die für Sonntag angesetzte Olympia-Abfahrt der Skirennfahrer ist wegen starker Windböen abgesagt worden. Nachdem der Start des Herren-Rennens bei den Olympischen Winterspielen in China bereits mehrmals verschoben worden war, verlegte der Ski-Weltverband Fis den Wettkampf schließlich auf "einen anderen Tag". Genauere Informationen gab es zunächst nicht. Die Windböen seien im Bereich von 50, 60 Kilometern pro Stunde gewesen.