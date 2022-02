Peking 2022: Norwegens Skilanglaufstar Therese Johaug gewinnt erstes Gold

Mit einem Favoritinnensieg endete die erste Medaillenentscheidung der Olympischen Winterspiele in Peking. Norwegens Skilanglaufkönigin Therese Johaug aus Norwegen gewann in Zhangjiakou das Skiathlon-Rennen über 15 Kilometer. Schon frühzeitig setzte sich die 14-malige Weltmeisterin von den Konkurrentinnen ab und sicherte sich ganz souverän mit über einer halben Minute Vorsprung den Sieg. Silber gewann die Russin Natalia Neprjajewa, Bronze die Österreicherin Teresa Stadlober. Beste deutsche Läuferin war Katherine Sauerbrey auf Rang 13, zwei Plätze dahinter landete Katharina Hennig.

Für die 33 Jahre alte Norwegerin Johaug war es das zweite olympische Gold nach dem Staffelolympiasieg bei den Spielen 2010 in Vancouver. Vier Jahre später in Sotschi hatte Johaug einmal Silber und einmal Bronze gewonnen. Bei den Spielen 2018 in Pyeongchang hatte sie nicht starten dürfen - wegen einer 18-monatigen Dopingsperre.

Quarantäne-Bedingungen Frenzels "unzumutbar"

Die nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber werden nach ihren positiven Coronatests definitiv den ersten Einzelwettbewerb am kommenden Mittwoch auf der Normalschanze verpassen. "Für den ersten Wettkampf kann ich sie nicht freigeben, da muss ich sie schützen", sagte Teamarzt Stefan Pecher. Für die weiteren Wettkämpfe am 15. und 17. Februar sei er aber "guter Dinge". Frenzel sei nach der Diagnose "mental wirklich am Ende gewesen", so Pecher. Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission des deutschen Olympiateams, bezeichnete die Bedingungen in Frenzels Quarantäne-Hotel als "unzumutbar" und forderte das IOC und die chinesischen Olympia-Macher auf, "beschleunigt Abhilfe" zu schaffen.

Alle deutschen Skispringer im Finale

Die deutschen Skispringer um Mitfavorit Karl Geiger qualifizierten sich mühelos für das Finale von der Normalschanze am Sonntag, ohne jedoch zu überzeugen. Geiger sprang 97,5 Meter weit und belegte damit auf der modernen Schanze in Zhangjiakou Rang neun. Schon in den sechs Trainingssprüngen hatte der Weltcup-Gesamtführende den starken Eindruck der laufenden Saison noch nicht bestätigen können. Stephan Leyhe (95,5 Meter), Markus Eisenbichler (91) und Constantin Schmid (86,5) schafften es ebenfalls ins Finale. Der Norweger Marius Lindvik schaffte in der Qualifikation, bei der 53 Athleten um die 50 Startplätze sprangen, die größte Weite: 100,5 Meter.