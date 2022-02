Peking 2022: Mikaela Shiffrin scheitert auch in der Kombination

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind einfach nicht die Veranstaltung der Mikaela Shiffrin. Nach ihrem frühen Aus im Riesenslalom und Slalom, kam die US-Amerikanerin auch in der Kombination nicht ins Ziel. Dabei hatte sie nach der Abfahrt als Fünfte mit gerade einmal 56 Hundertstelsekunden Rückstand auf die Führende in aussichtsreicher Position gelegen. Doch im abschließenden Slalom unterlief dem Ski-Superstar gleich im ersten Lauf erneut ein Fahrfehler und sie musste die Jagd auf die Medaillen ein weiteres Mal vorzeitig beenden. Gold ging an Michelle Gisin aus der Schweiz vor ihrer Teamkollegin Wendy Holdener und Federica Brignone aus Italien.

Dabei hätte Shiffrin für die Kombination noch Hilfe von ihrer italienischen Konkurrentin und Freundin Sofia Goggia bekommen. Die Silbermedaillengewinnerin in der Abfahrt stellte Shiffrin für die Kombinationsabfahrt ihre schnellen Skier zur Verfügung und versah das Ganze mit einer rührenden Botschaft.

"Fly Mika, you can" stand auf einem kleinen Zettel, der auf die Ski geklebt war. "Ich habe es am Start gesehen und hätte beinahe angefangen zu weinen", sagte Shiffrin dem TV-Sender NBC. Im Slalom hatte sie dann wieder ihre eigenen Bretter an den Füßen - und schied aus.

Kanadierinnen gelingt Eishockey-Revanche gegen USA

Mit ihrem sechsten und siebten Tor in einem olympischen Finale hat Marie-Philip Poulin Kanadas Eishockey-Frauen in Peking wieder zu Gold geführt. Die Kapitänin traf beim 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) im Duell mit dem Erzrivalen USA doppelt und setzte damit ihre Rekordserie fort: Im vierten Endspiel nacheinander versenkte "Captain Clutch" den Puck im Tor - eine Marke, die bei Frauen und Männern unerreicht ist.

Der Lohn war Poulins dritte Goldmedaille und die erfolgreiche Revanche für die 2:3-Niederlage 2018 in Pyeongchang gegen die Amerikanerinnen nach Penaltyschießen. Das erste Tor zum insgesamt fünften Triumph für die Rekord-Olympiasiegerinnen aus dem Eishockey-Mutterland erzielte Sarah Nurse (8.) vor Poulins Doppelpack (16./30.). Die achtmalige Weltmeisterin Hilary Knight (37.) und Amanda Kessel verkürzten 13 Sekunden vor Schluss für das US-Team.