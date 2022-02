Peking 2022: Linus Straßer fährt an Slalom-Medaille vorbei

"Heute war es einfach nicht gut genug für eine Medaille. Man verliert in der Regel öfter, als dass man gewinnt - außer vielleicht die Bayern." So kommentierte Linus Straßer direkt nach seinem Slalom-Wettbewerb bei der ARD seinen Auftritt. Dem Deutschen fehlten auf Rang sieben 0,23 Sekunden zu Bronze. Gold gewann der Franzose Clement Noel vor Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz aus Österreich (+0,61 Sekunden) und Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen (+0,70). Die letzte Chance auf eine Medaille haben die deutschen Alpinen am Samstag: Im Team-Wettbewerb, in dem sie bei der WM Bronze gewonnen hatten, sind sie allerdings nur Außenseiter.

Ski-Freestyle: Gold für US-Amerikaner Hall

Ski-Freestyler Alexander Hall aus den USA hat sich bei den Winterspielen in Peking zum Olympiasieger im Slopestyle gekürt. Der WM-Dritte gewann nach drei Final-Durchgängen im Genting Snow Park von Zhangjiakou vor seinem Landsmann Nicholas Goepper, der schon in Pyeongchang Silber geholt hatte. Dritter wurde der Schwede Jesper Tjäder.

Herr der Lüfte: Alexander Hall

Für die US-Amerikaner war es die achte Goldmedaille in Peking. Bereits Halls starker erster Run (90,01 Punkte) reichte für den Sieg vor Goepper (86,48) und Tjäder (85,35). Big-Air-Olympiasieger Birk Ruud (Norwegen), in der Qualifikation noch Zweiter, kam nicht über den fünften Platz hinaus. Deutsche waren nicht am Start.

Eishockey: Slowakei erreicht Halbfinale

Deutschland-Bezwinger Slowakei steht als erster Halbfinalist beim olympischen Eishockey-Turnier der Männer fest. Die Slowaken setzten sich gegen das junge US-Team mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen durch. Den entscheidenden Penalty verwandelte Peter Cehlarik. Kapitän Marek Hrivik rettete die Slowaken erst mit seinem Ausgleich zum 2:2 44 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung, in der kein Tor fiel. Für die mit vielen Collegespielern angereisten USA war es im vierten Turnierspiel die erste Niederlage.



