Peking 2022: "Holzmedaille" für deutsche Biathlon-Staffel

Es war ein spannendes Finale, bei dem die deutschen Biathlon-Männer einen Podestplatz jedoch verpasst haben. In der Staffel über 4 x 7,5 Kilometer mussten sich Startläufer Erik Lesser sowie Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath mit Platz vier begnügen. Norwegen erkämpfte sich Gold vor Frankreich und Russland.



"Wir hätten heute genauso gewinnen können, jetzt ist es der unglückliche vierte Platz", sagte Doll im ZDF: "Wir brauchen uns nicht verstecken, aber es gibt eben nur diese drei Medaillen. Jetzt haben wir die Holzmedaille." Die Frauen um Olympiasiegerin Denise Herrmann gehen am Mittwoch (16.2.) mit Medaillenchancen ins Staffelrennen. Herrmanns Gold im Einzel ist die bislang einzige Medaille aus acht Wettbewerben für die deutschen Skijäger in China.

Kira Weidle in der Abfahrt ohne Medaille

Schnell unterwegs, aber nicht schnell genug für eine Medaille: Abfahrerin Kira Weidle



"Das hätte man besser machen können, aber ein Rennen ist halt was anderes, und heute hat es halt leider nicht ganz perfekt funktioniert." Zu dieser Einschätzung kam Kira Weidle im Ziel und war traurig über ihren vierten Platz. Bei der Olympia-Abfahrt gingen die Medaillen an die Schweizerin Corinne Suter und die beiden Italienerinnen Sofia Goggia und Nadia Delago. Im Training war Weidle noch zweimal die Zweitschnellste gewesen. Nun fehlten ihr 14 Hundertstelsekunden auf den Bronzerang. "14 Hundertstel ist halt doch ein Stück", sagte Weidle enttäuscht. "Es sollte einfach nicht sein."

Dem Deutschen Skiverband (DSV) drohen nach Pyeongchang 2018 weitere Olympische Spiele ohne Medaille. Die vermeintlich letzte Chance auf das Podium hat am Mittwoch im Slalom der Männer Linus Straßer. Im Team-Wettbewerb zum Abschluss der alpinen Wettbewerbe sind die Deutschen eher Außenseiter.

Frühes Ende für deutsches Eishockey-Team

"Heute wie im ganzen Turnier haben wir nie unser Spiel gespielt, das uns die letzten Jahre ausgemacht hat", sagte Moritz Müller, der Kapitän der deutschen Eishockey-Mannschaft, nach dem enttäuschenden, vorzeitigen Olympia-Aus. "Es war nicht gut genug über alle Spiele hinweg. Es ist natürlich sehr bitter und frustrierend."

Frustrierendes Ende: Das deutsche Eishockey-Team hat gegen die Slowakei keine Chance

In der Endabrechnung nach insgesamt vier Partien in Peking bleiben für das DEB-Team drei Niederlagen und nur ein Sieg gegen Außenseiter China stehen. Der Traum der deutschen von einem erneuten "Olympia-Märchen" ist damit schon früh geplatzt. Vier Jahre nach dem Gewinn der Silbermedaille in Pyeongchang scheiterte die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm bereits im ersten K.o.-Spiel klar mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) an der Slowakei. Libor Hudacek (12.), Peter Cehlarik (28.), Michal Kristof (29.) und Marek Hrivik mit einem "empty net" (58.) erzielten die Tore für die Slowaken, die im Viertelfinale auf die USA treffen.

Kein zweites Gold für Gu

Nach ihrem Olympiasieg im Big-Air-Wettbewerb hat Ski-Freestyle-Star Eileen Gu im Slopestyle die Silbermedaille gewonnen. Die 18 Jahre alte Doppelweltmeisterin, die gebürtig aus Kalifornien stammt, aber für China startet, war als Favoritin gehandelt worden. Den Olympiasieg sicherte sich stattdessen Mathilde Gremaud aus der Schweiz. Bronze ging an die Estin Kelly Sildaru.

"Ich wollte unbedingt auf das Podest, deshalb bin ich einfach erleichtert", sagte Gu: "Ich repräsentiere hier draußen mich und den Sport vor all den Leuten. Es macht mich stolz, dass ich in der Lage bin, so einen Lauf hinzulegen und den Leuten zu zeigen, was unter Druck möglich ist."