Peking 2022: Gold für deutsche Langläuferinnen

Ungläubiges Staunen neben der Strecke und Riesen-Jubel auf der Ziellinie: Die deutschen Langläuferinnen haben schon wieder eine Sensation geschafft und überraschend Gold im Teamsprint gewonnen - nach Silber in der Staffel. Katharina Hennig und Victoria Carl siegten vor den Schwedinnen und Russinnen. Schlussläuferin Carl, die erste kurzfristig die eigentlich vorgesehene Katherine Sauerbrey ersetzt hatte, setzte sich im Schlussspurt gegen die Favoritinnen durch. Sauerbrey hatte sich nicht hundertprozentig fit gefühlt und entschieden, auf den Wettkampf zu verzichten. Für Teamchef Peter Schlickenrieder war es "das schönste Geschenk" zum 52. Geburtstag. "Das ist tatsächlich ein Traum, ich muss mich zusammenreißen, sonst heule ich gleich los", sagte das Geburtstagskind in der ARD.

Die Männer hatten im Teamsprint dagegen Pech: Albert Kuchler und Janosch Brugger schieden bereits im Halbfinale aus. Brugger verlor auf der letzten Runde einen Ski und hatte damit keine Chance mehr, in den Kampf um das Finale einzugreifen. Gold sicherte sich Norwegen vor Finnland und dem russischen Team ROC. Der Norweger Johannes Hösflot Kläbo hat damit seine fünfte olympische Goldmedaille gewonnen und ist nun zweiterfolgreichster Skilangläufer in der Geschichte der Winterspiele.

Bronze für Biathlon-Staffel der Frauen

Sie wollten diese Medaille unbedingt - und dank der sehr guten Leistung von Schlussläuferin Denise Herrmann haben sie sie sich geholt: Die deutschen Biathletinnen haben erstmals seit 2010 wieder eine olympische Staffel-Medaille gewonnen. Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Herrmann mussten sich nur Schweden und dem russischen Team geschlagen geben und gewannen Bronze. Insgesamt leistete sich das Quartett des Deutschen Skiverbands sechs Nachlader und hatte nach 4x6 Kilometern in Zhangjiakou 37,4 Sekunden Rückstand auf die neuen Olympiasiegerinnen. "Das Stehen war total hart heute", sagte Hinz der ARD. men kann, das ist super." Die großen Favoritinnen aus Norwegen gingen als Vierter dagegen leer aus. Für die Skijäger ist es im neunten von insgesamt elf Rennen die zweite Medaille. Gleich im ersten Einzelrennen hatte Herrmann bei den Frauen überraschend Gold über 15 Kilometer geholt.





Das deutsche Team holt Bronze



"Wir sind super happy und die Mädels noch mehr als wir", resümierte Bundestrainer Christian Mehringer: "Schade mit den Nachladern, aber sie haben im Team diese Medaille gewonnen. Wenn wir besser sind als Platz fünf, ist es eh super. Aber dass sie eine Medaille holen, darauf haben wir uns eingeschworen, dass jeder eine Medaille mit nach Hause nehmen kann.

Straßer fährt knapp an Medaille vorbei

"Heute war es einfach nicht gut genug für eine Medaille. Man verliert in der Regel öfter, als dass man gewinnt - außer vielleicht die Bayern." So kommentierte Linus Straßer direkt nach seinem Slalom-Wettbewerb bei der ARD seinen Auftritt. Dem Deutschen fehlten auf Rang sieben 0,23 Sekunden zu Bronze. Gold gewann der Franzose Clement Noel vor Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz aus Österreich (+0,61 Sekunden) und Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen (+0,70). Die letzte Chance auf eine Medaille haben die deutschen Alpinen am Samstag: Im Team-Wettbewerb, in dem sie bei der WM Bronze gewonnen hatten, sind sie allerdings nur Außenseiter.

Ski-Freestyle: Gold für US-Amerikaner Hall

Ski-Freestyler Alexander Hall aus den USA hat sich bei den Winterspielen in Peking zum Olympiasieger im Slopestyle gekürt. Der WM-Dritte gewann nach drei Final-Durchgängen im Genting Snow Park von Zhangjiakou vor seinem Landsmann Nicholas Goepper, der schon in Pyeongchang Silber geholt hatte. Dritter wurde der Schwede Jesper Tjäder.

Herr der Lüfte: Alexander Hall

Für die US-Amerikaner war es die achte Goldmedaille in Peking. Bereits Halls starker erster Run (90,01 Punkte) reichte für den Sieg vor Goepper (86,48) und Tjäder (85,35). Big-Air-Olympiasieger Birk Ruud (Norwegen), in der Qualifikation noch Zweiter, kam nicht über den fünften Platz hinaus. Deutsche waren nicht am Start.



og/sw (dpa/sid)