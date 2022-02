Peking 2022: Gold für den besten Abfahrer

Seit Jahren dominiert Beat Feuz den alpinen Abfahrts-Weltcup. Viermal stand der Schweizer am Ende der Saison ganz oben in der Disziplinwertung, aktuell liegt er auf Position zwei. Er war Weltmeister 2017 in St. Moritz. Bei den Spielen 2018 in Pyeongchang holte er Bronze, dazu Silber im Super G. Alles was noch fehlte zum perfekten Glück, war der ein Olympiasieg im Königswettbewerb der alpinen Skirennfahrer.

Der ist Feuz in Peking nun gelungen. Mit einem Tag Verspätung - die Abfahrt war wegen starker Winde vom Sonntag auf Montag verschoben worden - sicherte sich der 34-Jährige Gold. Feuz, mit 85 Kilogramm bei 1,73 Meter Körpergröße ein Kraftpaket - Spitzname "Kugelblitz"-, hatte im Ziel 0,10 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Johan Clarey. Der ist nun mit 41 Jahren und 29 Tagen der älteste alpine Medaillengewinner bei Olympia. Feuz sagte nach dem Rennen: "Ich bin schon noch etwas sprachlos. Es ist eine neue Piste für alle, deshalb war es sehr schwierig."

Nach außen wirkte er dabei sehr gefasst, sehr rational. Ob Olympiagold nun die Krönung seiner Karriere sei, wollte eine TV-Reporterin wissen. "Eine Krönung, es gibt einige Krönungen", reagierte Feuz. Doch die dazu eingespielten Bilder zeigten einen anderen Charakter. Da hockte der Schweizer, das Mobiltelefon in der Hand, abseits vom Trubel und konnte seine Tränen nicht zurückhalten. "Ein Anruf der Freundin und der kleinen Tochter", erklärte er, "da geht einem alles durch den Kopf."

Bronze ging bei perfekten Bedingungen auf einer schwierigen aber fairen Piste an Matthias Mayer aus Österreich (+0,16), dem nach den Siegen 2014 in der Abfahrt und 2018 im Super-G knapp ein historisches Triple misslang. Als bester Deutscher kam Romed Baumann (+1,15) auf Platz 13. Dominik Schwaiger stürzte schwer, nachdem er an einer kleinen Welle vor einer Steilwandkurve ausgehoben und ins Fangnetz geflogen war. Dabei zog er sich nach Informationen des Deutschen Skiverbandes (DSV) eine Unterarmverletzung zu.

Parrot der beste Slopestyler

Snowboarder Max Parrot hat das erste Gold im Slopestyle für Kanada geholt. Der 27-Jährige, 2018 in Pyeongchang Zweiter, gewann nach drei Final-Durchgängen mit der Höchstpunktzahl von 90,96 Punkten. Su Yiming (17) sicherte Gastgeber China mit Silber (88,70) die erste Slopestyle-Medaille überhaupt. Parrots kanadischer Landsmann Mark McMorris (88,53) wurde wie vor vier Jahren Dritter.

Pyeongchang-Olympiasieger Redmond Gerard aus den USA musste sich mit Rang vier begnügen. Die beiden deutschen Starter Leon Vockensperger und Noah Vicktor hatten bei der Premiere deutscher Athleten in der erst seit acht Jahren olympischen Disziplin die Finalläufe verpasst.

Eiskunstlauf-Drama um junge Chinesin

Das Team aus Russland hat die erste Goldmedaille im Eiskunstlauf gewonnen. Zum zweiten Mal nach ihrem Triumph in Sotschi 2014 setzten sich die Favoriten im Mannschafts-Wettbewerb deutlich vor den USA und Japan durch. Den Schlusspunkt setzte die erst 15-jährige Kamila Wasiljewa mit ihrem Sieg in der Kür.

Das russische Einskunstlauf-Team feiert seinen Sieg bei den Spielen von Peking

Die russische Auswahl bestach durch ihre Ausgeglichenheit in allen vier Disziplinen und dominierte an allen drei Wettkampftagen das Geschehen. Eine Schrecksekunde gab es lediglich für die Paarlauf-Weltmeister Anastasija Mischina und Alexander Galljamow, die bei einer spektakulären Hebefigur gemeinsam zu Fall kamen, ihre Kür aber dennoch beenden konnten.

Die nach ihrem verpatzten Kurzprogramm am Sonntag in den Sozialen Medien heftig kritisierte chinesische Läuferin Zhu Yi konnte erneut dem immensen Erwartungsdruck nicht standhalten. Die in den USA geborene Athletin beendete ihre Kür nach mehreren Stürzen unter Tränen, bei ihrem Vortrag blieb die 19-Jährige fast 20 Punkte unter ihrer persönlichen Bestleistung.

Geschwächt durch den Ausfall des bei der Einreise positiv auf das Coronavirus getesteten deutschen Paarlauf-Meisters Nolan Seegert hatte die deutsche Mannschaft das Finale der besten fünf Teams verpasst und den neunten und damit vorletzten Platz belegt. Dadurch wurde auch der für die finanzielle Förderung in den kommenden Jahren wichtige Rang acht verfehlt.