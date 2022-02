Peking 2022: Freestyle-Gold für Neuseeland

Stimmt die Geschwindigkeit, passt der Absprungwinkel? Dafür ein Gefühl zu haben, ist enorm wichtig für die Fahrer in der Halfpipe. Brausender Wind, aufgewirbelter Schnee und schwer einzuschätzende Böen sind da wenig willkommen. Auch Nico Porteus musste das erfahren. In seinem letzten Durchgang stürzte er, wie auch viele seiner Konkurrenten. Doch insgesamt kam der Weltmeister aus Neuseeland mit den Bedingungen am besten zurecht. In einem starken ersten Lauf schraubte er sich trotz des Windes bis zu vier Meter hoch aus der Halfpipe und reihte Trick an Trick - das reichte für Gold. Vor vier Jahren hatte Porteus schon eine olympische Bronzemedaille gewonnen. David Wise aus den USA, Olympiasieger der vergangenen beiden Spiele, musste sich diesmal mit Silber begnügen. Bronze ging an seinen Landsmann Alex Ferreira (86,75), der 2018 Silber geholt hatte.

Team-Wettbewerb verschoben

Während die Ski-Freestyler trotz des widrigen Wetters ihre letzte Olympia-Entscheidung durchzogen, wurde der Team-Wettbewerb der alpinen Skiläufer auf Sonntag verschoben. Zu stark war der Wind am Olympia-Berg Xiaohaituo. Die Begeisterung der Teams für ein Rennen am Sonntag gehe aber "Richtung Null, weil alle jetzt genug haben und schauen, dass sie hier rauskommen", sagte der deutsche Alpin-Direktor Wolfgang Maier.