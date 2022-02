Peking 2022: Deutsches Team sammelt "Holzmedaillen"

19 Sekunden, 2,7 Sekunden und die Winzigkeit von gerade einmal 14 Hundertsteln - so viel, oder besser gesagt so wenig, fehlte den Athletinnen und Athleten des deutschen Olympia-Teams am 11. Wettkampftag in Peking zu den Medaillen.

"Wir hätten heute genauso gewinnen können, jetzt ist es der unglückliche vierte Platz", sagte Biathlet Benedikt Doll im ZDF nachdem er und seine drei Mannschaftkollegen beim Staffelrennen über 4 x 7,5 Kilometer bis kurz vor dem Ende vorne mit dabei waren. "Wir brauchen uns nicht verstecken, aber es gibt eben nur diese drei Medaillen. Jetzt haben wir die Holzmedaille", sagte Doll.

Philipp Nawrath war dagegen am Boden zerstört. Als Schlussläufer verfehlte er bei seinem letzten Auftritt am Schießstand inklusive Nachladern vier von acht Schüssen und handelte sich eine Strafrunde ein. "Es tut mir so leid, echt", sagte der 29-Jährige. Statt Kampf um Gold blieb "nur" Rang vier. Am Ende fehlten Nawrath, Doll, Erik Lesser und Roman Rees 19 Sekunden auf Bronze. Die Medaillen gingen an Norwegen, Frankreich und Russland.

Nachrücker Manuel Faißt gibt alles

Auch in der Nordischen Kombination wurde es nach dem Olympiasieg von Vinzenz Geiger nichts mit einer weiteren Medaille. Im Einzel mit dem Springen von der Großschanze versuchte Manuel Faißt am Ende noch einen Sprint anzuziehen, musste sich aber letztlich geschlagen geben und belegte mit 2,7 Sekunden Rückstand den vierten Platz.

Manuel Faißt (2.v.r.) heftet sich an die Fersen von Akito Watabe (r.), der am Ende Dritter wird

"Einer muss halt Vierter werden, und heute hat es leider mich getroffen", sagte Faißt nach seinem Olympia-Debüt. Der 29-Jährige war erst nach Beginn der Winterspiele als Ersatz für die mit Corona infizierten Frenzel und Terence Weber nach Peking gereist, erst am Montag erfuhr er von seinem Einsatz.

Gold nach einem Sprung und dem anschließenden Skilanglauf über zehn Kilometer gewann bei eisigen Temperaturen der Norweger Joergen Graabak vor seinem Teamkollegen Jens Luraas Oftebro und dem Japaner Akito Watabe.

Kira Weidle in der Abfahrt ohne Medaille

"Das hätte man besser machen können, aber ein Rennen ist halt was anderes, und heute hat es leider nicht ganz perfekt funktioniert." Zu dieser Einschätzung kam Kira Weidle im Ziel und war traurig über ihren vierten Platz. Bei der Olympia-Abfahrt gingen die Medaillen an die Schweizerin Corinne Suter und die beiden Italienerinnen Sofia Goggia und Nadia Delago.

Schnell unterwegs, aber nicht schnell genug für eine Medaille: Abfahrerin Kira Weidle

Im Training war Weidle noch zweimal die Zweitschnellste gewesen. Nun fehlten ihr 14 Hundertstelsekunden auf den Bronzerang. "14 Hundertstel ist halt doch ein Stück", sagte Weidle enttäuscht. "Es sollte einfach nicht sein."

Dem Deutschen Skiverband (DSV) drohen nach Pyeongchang 2018 weitere Olympische Spiele ohne Medaille. Die vermeintlich letzte Chance auf das Podium hat am Mittwoch im Slalom der Männer Linus Straßer. Im Team-Wettbewerb zum Abschluss der alpinen Wettbewerbe sind die Deutschen eher Außenseiter.

Frühes Ende für deutsches Eishockey-Team

"Heute wie im ganzen Turnier haben wir nie unser Spiel gespielt, das uns die letzten Jahre ausgemacht hat", sagte Moritz Müller, der Kapitän der deutschen Eishockey-Mannschaft, nach dem enttäuschenden, vorzeitigen Olympia-Aus. "Es war nicht gut genug über alle Spiele hinweg. Es ist natürlich sehr bitter und frustrierend."

Frustrierendes Ende: Das deutsche Eishockey-Team hat gegen die Slowakei keine Chance

In der Endabrechnung nach insgesamt vier Partien in Peking bleiben für das DEB-Team drei Niederlagen und nur ein Sieg gegen Außenseiter China stehen. Der Traum der deutschen von einem erneuten "Olympia-Märchen" ist damit schon früh geplatzt. Vier Jahre nach dem Gewinn der Silbermedaille in Pyeongchang scheiterte die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm bereits im ersten K.o.-Spiel klar mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) an der Slowakei. Libor Hudacek (12.), Peter Cehlarik (28.), Michal Kristof (29.) und Marek Hrivik mit einem "empty net" (58.) erzielten die Tore für die Slowaken, die im Viertelfinale auf die USA treffen.

Kein zweites Gold für Gu

Nach ihrem Olympiasieg im Big-Air-Wettbewerb hat Ski-Freestyle-Star Eileen Gu im Slopestyle die Silbermedaille gewonnen. Die 18 Jahre alte Doppelweltmeisterin, die gebürtig aus Kalifornien stammt, aber für China startet, war als Favoritin gehandelt worden. Den Olympiasieg sicherte sich stattdessen Mathilde Gremaud aus der Schweiz. Bronze ging an die Estin Kelly Sildaru.

"Ich wollte unbedingt auf das Podest, deshalb bin ich einfach erleichtert", sagte Gu: "Ich repräsentiere hier draußen mich und den Sport vor all den Leuten. Es macht mich stolz, dass ich in der Lage bin, so einen Lauf hinzulegen und den Leuten zu zeigen, was unter Druck möglich ist."

Gold für Snowboarderin Gasser

Im Big-Air-Wettbewerb der Snowboarder ging Gold an Anna Gasser aus Österreich. Sie gewann vor Slopestyle-Olympiasiegerin Zoi Sadowski-Synnott aus Neuseeland, und der erst 17 Jahre alten Japanerin Kokomo Murase. Die Deutsche Annika Morgan belegte nach zwei Stürzen den zehnten Rang. Bei den Männern siegte Su Yiming aus China vor dem Norweger Mons Roisland und Maxence Parrot aus Kanada.

Ireen Wüst gewinnt 13. Olympia-Medaille

Im Eisschnelllauf haben sich die Mannschaften aus Kanada und Norwegen die Goldmedaillen in der Teamverfolgung geschnappt. Bei den Frauen gewannen die Kanadierinnen im Gold-Duell gegen Favorit Japan. Im Bronzerennen setzten sich die Niederländerinnen um Ireen Wüst gegen das russische Team durch. Für die 35-jährige Wüst war es die 13. Medaille bei Olympischen Winterspielen. Sie zog damit mit dem norwegischen Biathleten Ole-Einar Björndalen gleich. Mehr Medaillen hat nur dessen Landsfrau Mari Björgen im Langlauf gewonnen. Bei den Männern siegte Norwegen vor den Russen und den USA.