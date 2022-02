Peking 2022: Deutsche Langlauf-Staffel gewinnt Silber

"Wir werden dafür kämpfen und alles geben wie die Schweine, wie man auf Deutsch sagt", hatte Katharina Hennig schon nach ihrem starken fünften Platz über zehn Kilometer in der klassischen Technik angekündigt. Und die derzeit beste deutsche Skilangläuferin und ihre Teamkolleginnen hielten Wort. Mit einer sensationell starken und taktisch klugen Leistung sicherten sich Hennig, Katherine Sauerbrey, Victoria Carl und Sofie Krehl die Silbermedaille. Im Kampf um Gold war die Staffel aus Russland letztlich nicht zu schlagen. Bronze ging an Schweden. Langlauf-Top-Nation Norwegen um die Doppel-Olympiasiegerin von Peking, Therese Johaug, ging leer aus.

Im Staffelwettbewerb über 4 x 5 Kilometer, bei dem die ersten beiden Starterinnen in der klassischen Technik, die dritte und vierte in der Skating-Technik laufen, war Sauerbrey der davonlaufenden Russin Julia Stupak auf den Fersen geblieben und konnte sich im Schlepptau der Russin vom Rest des Feldes absetzen. Als Zweite übergab sie an Hennig. Die 25-Jährige brachte Deutschland sogar in Führung. Auch beim letzten Wechsel von Carl auf Krehl war Deutschland in Führung. Auf der Schlussrunde war Veronika Stepanowa dann aber zu stark und zog davon. Krehl schaffte es aber, die heraneilenden Schwedinnen auf Distanz zu halten, die sich ein enges Duell mit Finnlands Staffel um Bronze lieferten.

US-Snowboardcrosser nicht zu schlagen

"Wir sind heute heiß gelaufen, wir freuen uns wirklich sehr", strahlte Lindsey Jacobellis nach ihrem zweiten Olympiasieg in Peking. Gemeinsam mit Nick Baumgartner setzte die US-Amerikanerin sich im Snowboardcross-Mixed-Wettbewerb vor Michela Moioli und Omar Visintin aus Italien durch. Baumgartner hatte den Finallauf der Männer mit gerade einmal 0,04 Sekunden Vorsprung auf Visintin gewonnen. Im Lauf der Frauen lag Jacobellis anschließend nach schwachem Start lange zurück. Erst in der letzten Steilkurve vor der Ziel schob sie sich an ihrer Gegnerin vorbei.

Echter Schnee in Zhangjiakou! Auch darüber freuten sich Lindsey Jacobellis und Nick Baumgartner

Für die 36-jährige Jacobellis war es nach ihrem Erfolg im Einzel der zweite Olympiasieg in Peking. Der 40-jährige Baumgartner, der nicht nur als Snowboardfahrer erfolgreich ist, sondern auch schon College-Footballspieler, Hürdenläufer und Baseballer war, holte im Herbst seiner Karriere seinen ersten Olympiasieg. Bronze ging an Eliot Grondin und Meryeta Odine aus Kanada.

Das deutsche Paar fuhr an der ersehnten ersten Medaille vorbei. Martin Nörl und Jana Fischer wurden im leichten Schneetreiben von Zhangjiakou Fünfte. Als Dritte ihres Halbfinals hatten sie es nicht in das Finale der besten vier Teams geschafft. Im kleinen Finale fuhren sie dann aber die Bestzeit. "Ein kleiner Trost ist das auf jeden Fall", sagte die 22 Jahre alte Fischer. "Wir können mit einem besseren Gefühl nach Hause fahren als nach den Einzelrennen."