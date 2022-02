Peking 2022: CAS erlaubt Start von Eiskunstläuferin Kamila Walijewa

Ein erstes Urteil in der Doping-Affäre um die russische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamila Walijewa ist gefällt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) scheiterte damit vor der Ad-hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichts CAS mit dem Versuch, der 15-Jährigen wegen eines Dopingvergehens aus dem Dezember die Teilnahme am Einzel-Wettbewerb der Damen zu verwehren. Somit darf Walijewa ab Dienstag versuchen, bei den Olympischen Winterspielen in Peking ihre zweite Goldmedaille zu gewinnen, obwohl bei ihr ein positiver Dopingtest vorliegt.

Walijewa hatte das russische Team im Mannschaftswettbewerb zum Olympiasieg geführt. Danach wurde ein positiver Dopingtest vom 25. Dezember 2021 bekannt. Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA, die seit dem Dopingskandal rund um die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 unter starker Beobachtung steht, sperrte die Athletin am 8. Februar. Dazu ist sie laut Anti-Doping-Statuten verpflichtet. Allerdings wurde die Sperre nach einem Einspruch am nächsten Tag wieder aufgehoben. Dagegen waren das Internationale Olympische Komitee, die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA und der Internationale Eislaufverband ISU vorgegangen.

Herzmittel in einem Kinderkörper

Der CAS begründete seine Entscheidung im Eilverfahren nun mit dem Alter Walijewas, die als Minderjährige eine "geschützte Person" unter dem Code der WADA sei. Zudem sei es angesichts der unklaren Beweislage und der Verzögerungen bei der Auswertung des Dopingtests unfair, der Russin eine Teilnahme am Damen-Einzel zu verwehren.

Kamila Walijewa wurde 2020 Junioren-Weltmeisterin, 2022 gewann sie die Europameisterschaft

Bei Walijewa war das verbotene Mittel Trimetazidin festgestellt worden, ein Herzmittel das man normalerweise älteren Menschen verabreicht, die an Angina pectoris, also einer Verengung der Herzkranzgefäße leiden. Es steigert die Durchblutung des Herzmuskels. Schon früher hatte es bei russischen Sportler - unter anderem der Tennisspielerin Maria Scharapowa - Dopingfälle mit dem Herzmittel Meldonium gegeben.

Medaillenvergabe verschoben

Das Russische Olympische Komitee (ROC) hält das Vorgehen des IOC für nicht rechtens. Der Dopingtest von Walijewa gilt laut ROC nicht für den Zeitraum der Winterspiele. Außerdem seien weitere Dopingproben von ihr bei der EM im Januar und in Peking negativ ausgefallen. Auslöser des Wirbels war die Verschiebung der Medaillenzeremonie für die Eiskunstlauf-Teams - die USA und Japan hatten Silber und Bronze gewonnen. Die Vergabe ist bisher aber noch nicht erfolgt und wird wohl erst nach Ende der Spiele erfolgen können.

Für Russland geht es bei dem Streitfall um mehr als nur das Dopingvergehen im Eiskunstlauf. Das Land ist wegen organisierter Manipulationen und der Vertuschung von Sportbetrug wie schon bei den Sommerspielen in Tokio gesperrt. Die russischen Athleten dürfen nur als Vertretung des ROC antreten. Bei Siegerehrungen darf die russische Hymne nicht gespielt und die Flagge nicht gehisst werden. Ende des Jahres läuft ein zweijähriger Olympia-Bann aus.

DOSB-Präsident Weikert für Sanktionen

Kurz nach dem Urteil gab es erste Reaktionen, auch aus dem deutschen Sport: DOSB-Präsident Thomas Weikert plädierte für differenziertere Sanktionen gegen den russischen Sport.

DOSB-Präsident Thomas Weikert

"Zum einen wird deutlich, dass das Auslaufenlassen der Sperre gegen den russischen Sport zum Jahresende 2022 den Unterschieden zwischen den einzelnen Sportarten nicht ausreichend Rechnung trägt. Eine Einzelfallbetrachtung jeder Sportart wäre möglicherweise angemessener im Sinne eines konsequenten Anti-Doping-Kampfes", sagte Weikert.

Außerdem sei die Frage zu klären, welchen Sport man grundsätzlich haben wolle. "Der aktuelle Fall bestärkt uns in der Auffassung, dass jungen Athleten und Athletinnen Zeit gegeben werden muss - ein humaner Leistungssport darf nicht zu früh viel verlangen." Das "Urteil zu einer positiven A-Probe einer Minderjährigen" betreffe einen "besonderen Dopingfall".

"Systematische Missachtung sauberen Sports"

Dagegen hat das Olympische Komitee der USA mit großer Enttäuschung auf die Starterlaubnis für Walijewa reagiert. "Die Athleten haben das Recht zu wissen, dass sie unter fairen Bedingungen antreten. Leider ist dieses Recht heute versagt geblieben", sagte Geschäftsführerin Sarah Hirshland.

"Dies scheint ein weiteres Kapitel von Russlands systematischer und allgegenwärtiger Missachtung sauberen Sports zu sein", so Hirshland weiter. Man sei enttäuscht über die Botschaft, die der Richter-Entscheid sende. Der Fall sei aber noch nicht abgeschlossen. "Wir fordern alle in der olympischen Gemeinschaft auf, den Kampf für sauberen Sport im Sinne der Athleten in aller Welt fortzusetzen."



