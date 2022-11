Peinlich, peinlich!?

Ab und an passieren uns Dinge, die uns in diesem Moment furchtbar peinlich sind und wir würden in der Situation am liebsten im Erdboden versinken. Doch wenn wir ein paar Tage später davon erzählen, können wir oft schon darüber lachen. Und am besten kann man natürlich über Dinge lachen, die gar nicht wirklich passiert, sondern nur ausgedacht sind. Gestalten Sie doch einmal eine Unterrichtsstunde voller Lacher – mit jeder Menge Kreativität, spontanen Einfällen und einer Kettengeschichte voller peinlicher Momente.

So können Sie vorgehen:

Drucken Sie vor dem Unterricht das Arbeitsblatt aus und schneiden Sie die Wortkärtchen aus. Wiederholen Sie zu Beginn der Stunde zunächst das Plusquamperfekt. Lassen Sie dann alle Lernenden (je nach Kursgröße) ein oder mehrere Kärtchen ziehen. Anschließend geben Sie den ersten Satz einer Geschichte vor: „Gestern ist mir etwas Peinliches passiert …" Die Lernenden sollen die Geschichte nun reihum weitererzählen, indem sie jeweils einen oder zwei Sätze bilden, in denen das Wort auf ihrem Kärtchen vorkommt. Wenn alle mehrere Kärtchen gezogen haben, dürfen sie sich aussuchen, in welcher Reihenfolge sie die Wörter verwenden. Dabei sollen sie möglichst das Plusquamperfekt verwenden. Die Geschichte wird so lange reihum weitergesponnen, bis alle Wortkärtchen zum Einsatz gekommen sind und eine witzige Kettengeschichte voller kleiner peinlicher Momente entstanden ist.

Benötigte Materialien:

Lektion „Peinlich?!" (Video)

Arbeitsblatt „Peinliche Situationen"

Niveaustufe:

B1

Das Format in Kürze:

Der mobile Online-Kurs Nicos Weg wendet sich an Lernende der Niveaustufen A1 bis B1. Sie können den Protagonisten Nico durch unterschiedliche Alltagssituationen begleiten, die der junge Spanier in seiner neuen Heimat Deutschland auf Deutsch meistern muss. Dabei werden besonders die Themen Beruf und Arbeitsmarkt behandelt – etwa, wenn Nico ein Praktikum sucht, an einem Bewerbungsgespräch teilnimmt oder mit einer Jobabsage umgehen muss.

Online-Angebote wie Nicos Weg können Lehrwerke perfekt ergänzen und eignen sich sogar für die Einbindung in den Präsenzunterricht. Damit das ganz einfach gelingt, gibt es zu jeder Lektion Handreichungen für Lehrkräfte. Diese finden Sie als PDF-Anhänge im Online-Kurs. Rufen Sie einfach im jeweiligen Lektionsmenü den Bereich „Extras" auf. Das Aktivitätenbuch bietet besonders spielerische und kreative Unterrichtsideen, mit denen das Deutschlernen noch mehr Spaß macht!