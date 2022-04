Europa

Peer Gebauer: 30 Jahre deutsch-rumänische Freundschaft - eine Erfolgsgeschichte

Krisen, betont Peer Gebauer, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, sind nur gemeinsam zu lösen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist eine gute und gefestigte Partnerschaft in NATO und EU umso wertvoller. Am 21. April 1992 unterzeichneten Deutschland und Rumänien den "Vertrag über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa".