Paukenschlag: Koreanisches Wrestling ist neues Immaterielles Kulturerbe

High Five: Traditionen, die offiziell als Kulturerbe gelten

Poetry Slams

Nirgendwo in Europa sind sie so erfolgreich, wie in Deutschland. In fast jeder Stadt und sogar im ländlichen Raum gibt es Poetry Slams. Dabei treten Teilnehmer mit kurzen, selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an. Womit die Popularität zu erklären ist? Womöglich, weil Dichterwettstreite in Deutschland eine jahrhundertelange Tradition haben: Schon im Mittelalter traten Poeten gegeneinander an.