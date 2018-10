Passionsspiele: Muslim verkörpert Apostel

"Er ist für den Christus noch zu jung, aber er wird einer der drei großen Apostel werden: Johannes, Petrus oder Judas", kündigte Regisseur Christian Stückl in dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" an. Die Entscheidung, einem Moslem eine der Hauptrollen zu geben, werde zu Diskussionen führen, ist sich Stückl sicher. Dennoch hält er sie für richtig, gerade auch im Hinblick auf die christliche Botschaft. "Im Zentrum steht Menschenliebe - Nächstenliebe wie Feindesliebe. Wie gehen wir miteinander um, mit Fremden, mit Flüchtlingen? Wie sehr lassen wir uns von Populisten aufhetzen? Bei diesen Fragen ist es doch ein riesiger Gewinn, wenn die Sicht von jungen Muslimen in das Stück einfließt."

Rollen außschließlich für Dorfbewohner

Alle Rollen werden üblicherweise an die Dorfbewohner vergeben. Wer einen Einsatz auf der Bühne bekommt, wird im Vorfeld streng geheim gehalten. Gemeinderat und Spielleitung wählen die Bürger aus, die in Oberammergau geboren sein oder mindestens 20 Jahre dort leben müssen. Rund 2.500 Menschen aus Oberammergau haben sich als Darsteller für die kommenden Passionsspiele im Jahr 2020 beworben - somit fast jeder zweite Einwohner. Die Namen der Mitwirkenden sollen am Samstag verkündet werden.

Jahrhundertealte Tradition

Die Passionsspiele haben eine lange Tradition: Seit 1643 werden sie fast alle zehn Jahre aufgeführt. Sie wurden seinerzeit von den Dorfbewohnern inszeniert, um der in Europa wütenden Pest etwas entgegenzusetzen. Sie hofften, dass sie von der Seuche verschont würden, wenn sie alle zehn Jahre das Leiden und Sterben von Jesus Christus auf die Bühne brächten. Auch wenn die Pest längst überlebt ist, leben die Passionsspiel fort: 2010 pilgerten mehr als eine halbe Million Besucher nach Oberammergau, um das Stück zu sehen. Vom 16. Mai bis 4. Oktober 2020 wird die 42. Ausgabe auf einer großen Bühne zu sehen sein.

rey/ml (kna)