Passagierflugzeug stürzt in Kasachstan ab

Ein Passagierflugzeug aus Aserbaidschan ist nahe der Stadt Aktau in Kasachstan abgestürzt. Zur Zahl der Menschen an Bord gibt es bislang widersprüchliche Angaben. Die staatliche kasachische Agentur Kazinform meldet, es seien 105 Passagiere und eine Besatzung von 5 Personen an Bord gewesen.

Nur wenige Überlebende

Die Agentur Tengrinews hingegen berichtete von 67 Menschen in dem Flugzeug. Es gebe mindestens sechs Überlebende, sagte die kasachische Gesundheitsministerin Akmaral Alnasarowa. Nach anderen Angaben wurden zwölf Menschen verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Weil die Maschine in der Nähe des Flughafens von Aktau am Kaspischen Meer abstürzte, gab es zahlreiche Videos des Unglücks, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Zu sehen war eine dichte schwarze Rauchsäule über der Absturzstelle.

Auf dem Weg nach Grosny

Das Flugzeug war in Aserbaidschans Hauptstadt Baku gestartet und sollte nach Russland in die tschetschenische Hauptstadt Grosny fliegen. Der Flughafen dort war aber wegen Nebels geschlossen, sodass die Maschine nach Machatschkala am Kaspischen Meer umgeleitet wurde. Angaben zur Unglücksursache gab es zunächst nicht. Nach inoffiziellen Angaben handelte es sich bei dem Flugzeug um eine Embraer 190 von Azerbaijan Airlines.

