Flugzeug stürzt in Kasachstan ab - etliche Überlebende

Ein Passagierflugzeug aus Aserbaidschan ist nahe der Stadt Aktau in Kasachstan abgestürzt. Zur Zahl der Menschen an Bord gibt es bislang widersprüchliche Angaben. Die staatliche kasachische Agentur Kazinform meldet, es seien 105 Passagiere und eine Besatzung von 5 Personen an Bord gewesen.

Fast 30 Menschen konnten gerettet werden

Die Agentur Tengrinews hingegen berichtete von 67 Menschen in dem Flugzeug. Nach jüngsten Angaben der Behörden soll es mindestens 28 Überlebende geben. Eine Videoaufnahme, deren Echtheit nicht bestätigt werden konnte, zeigt, wie das Flugzeug beim Aufprall auf den Boden in Flammen aufgeht und dichter schwarzer Rauch aufsteigt. Blutende und verletzte Menschen stolpern aus einem noch intakten Teil des Flugzeugrumpfs ins Freie.

Möglicherweise war ein Vogelschlag Grund für den Absturz Bild: Isa Tazhenbayev/TASS/dpa/picture alliance

Das kasachische Katastrophenschutzministerium teilte mit, die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Die Überlebenden, darunter auch zwei Kinder, würden in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt. Die Leichen der Opfer würden geborgen.

Notlandung nach Vogelschlag

In Kasachstan wurde eine Regierungskommission eingerichtet, um den Vorfall zu untersuchen. Ihre Mitglieder hätten den Auftrag erhalten, zum Unglücksort zu fliegen und dafür zu sorgen, dass die Familien der Toten und Verletzten die nötige Hilfe bekämen. Die kasachische Regierung teilte weiter mit, sie werde bei den Ermittlungen zum Absturz der Maschine mit Aserbaidschan zusammenarbeiten.

Die russische Luftfahrtbehörde erklärte, vorläufige Informationen deuteten darauf hin, dass sich der Pilot nach einem Vogelschlag zu einer Notlandung entschlossen habe.

Auf dem Weg nach Grosny

Das Flugzeug war in Aserbaidschans Hauptstadt Baku gestartet und sollte nach Russland in die tschetschenische Hauptstadt Grosny fliegen. Der Flughafen dort war aber wegen Nebels geschlossen, sodass die Maschine nach Machatschkala am Kaspischen Meer umgeleitet wurde. Angaben zur Unglücksursache gab es zunächst nicht. Nach inoffiziellen Angaben handelte es sich bei dem Flugzeug um eine Embraer 190 von Azerbaijan Airlines.

haz/sti (dpa, afp)