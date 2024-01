300 Sitze sind im Parlament in der Hauptstadt Dhaka zu vergeben. Ministerpräsidentin Scheich Hasina strebt mit ihrem Bündnis eine fünfte Amtszeit an. Die Opposition gilt als chancenlos.

Bangladesch ist Staat in Südasien. Er grenzt im Westen an Indien, im Osten an Myanmar und im Süden an den Indischen Ozean. Mit knapp 160 Millionen Einwohnern ist Bangladesch das siebt-bevölkerungsreichste Land der Erde und ist mit einer Bevölkerungsdichte von über tausend Menschen je Quadratkilometer einer der am dichtesten besiedelten Flächenstaaten der Welt.