Pariser Architekturbüro erhält Pritzker-Preis

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger

2021: Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal

Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal lernten sich in den 1970er-Jahren im Studium in Bordeaux kennen. Später arbeiteten sie im Niger, was sich bis heute auf ihr Bauen auswirkt. Den Abriss von Sozialwohnungen lehnen sie vehement ab. Zu den bekanntesten Bauten des gemeinsamen Pariser Büros gehört das 2002 neu eröffnete Ausstellungsgebäude Palais de Tokyo in der französischen Hauptstadt (Bild).