Fast schon altehrwürdig ist dagegen die Halle, in der unter anderem Deutschlands Basketball-Weltmeister um olympische Medaillen kämpfen. 1984 wurde sie als Palais Omnisports eröffnet und 2015 grundlegend modernisiert. In den 40 Jahren ihres Bestehens haben in der Multifunktionsarena am Seine-Ufer zahllose Sportveranstaltungen stattgefunden: von Leichtathletik über Eiskunstlauf bis Motocross.