Paralympics: Judoka Ramona Brussig verliert Bronze-Finale

Es wäre ihre fünfte paralympische Medaille gewesen, doch im Bronzekampf gegen die Ukrainerin Natalija Nikolajschik reichte es für die sehbehinderte Judoka Ramona Brussig nicht zum Sieg. Mit einem vorzeitigen Sieg durch Ippon sicherte sich Nikolajschik in der Klasse bis 52 Kilogramm den dritten Platz. Die 44-jährige Brussig, die seit 2004 je zweimal Gold und zweimal Silber gewonnen hatte, blieb damit bei ihren möglicherweise letzten Paralympics erstmals ohne Medaille.

Auch ihre Zwillingsschwester Carmen, die in der Klasse bis 48 Kilogramm kämpfte gewann keine Medaille. Sie hatte bei bislang drei Paralympics-Teilnahmen einen kompletten Medaillensatz gewonnen. In Tokio schied zunächst im Achtelfinale aus und verlor dann auch in der Hoffnungsrunde.

Deutsche Rollstuhlbasketballer schlagen den Weltmeister

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben bei den Paralympics überraschend klar Welt- und Europameister Großbritannien bezwungen. Im zweiten Spiel der Gruppe B in Tokio gewann die Mannschaft von Bundestrainer Nicolai Zeltinger am Freitag mit 71:59 und ist mit dem Erfolg und einer zuvor knappen Niederlage gegen Gold-Favorit USA (55:58) auf Viertelfinalkurs. Nächster Gegner ist am Samstag Australien. Vier Teams der beiden Sechser-Gruppen qualifizieren sich für die Runde der besten Acht.

Starke Leistung der deutschen Rollstuhlbasketballer: André Bienek steuert 17 Punkte

Gegen die Briten fiel die Entscheidung nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte dank eines starken dritten Viertels (26:15). Den erspielten Vorsprung brachten die Deutschen problemlos über die Zeit. Beste Werfer waren Thomas Böhme (27 Punkte) und André Bienek (17). Der gebürtige Engländer Joseph Bestwick kam für die deutsche Mannschaft auf drei Zähler.