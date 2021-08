Paralympics in Tokio sind eröffnet

Die Wettbewerbe in Tokio sind die 16. Paralympischen Sommerspiele. 1964, bei den ersten Paralympics in Tokio war alles noch einige Nummern kleiner. Damals gab es nur in neun Sportarten Medaillen zu gewinnen. Diesmal sind 4400 Sportler aus 162 Nationen dabei. Die Wettbewerbe und auch die Eröffnung finden allerdings ohne Zuschauer statt.

"Moving forward" lautet wie bereits bei den Olympischen Spielen das Motto der Paralympics-Eröffnung. Die Zeremonie startet mit einer Tanzeinlage und dem ersten kurzen Feuerwerk.

Danach werden auf der Ehrentribüne Schirmherr Kaiser Naruhito, Andrew Parsons, der Präsident des Internationalen Komitees (IPC), und weitere Honoratioren begrüßt. Nachdem die japanische Fahne von ehemaligen Behindertensportlern und Sicherheitskräften ins Stadion getragen und gehisst worden ist, singt die blinde japanische Sängerin Hirari Sato Japans Nationalhymne.

In kurzen Videoclips werden die einzelnen Sportarten der Paralympics vorgestellt, bevor die Athleten in bunter Parade ins Stadion einziehen. Den Start macht das paralympische Flüchtlingsteam.

Obwohl die beiden Teilnehmer aus Afghanistan wegen der politischen Krise in ihrer Heimat nicht dabei sein können, wird die afghanische Fahne ins Stadion getragen.

Etwa 80 der 133 Aktiven des deutschen Para-Teams sind heute im Tokioter Stadion dabei. Angeführt werden sie von Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radsportler Michael Teuber, die gemeinsam die deutsche Fahne tragen.

Der Innenraum des Stadions ist wie ein Flughafen gestaltet. Nach dem Einmarsch der Nationen wird von Tänzerinnen und Tänzern in phantasievollen Kostümen nun die Geschichte eines kleinen Flugzeug dargestellt, dass nur einen Flügel hat und deshalb nicht fliegen kann.

Nach dem ersten Teil der Geschichte betreten Seiko Hashimoto, die Präsidentin des Organisationskomitees, und IPC-Präsident Andrew Parsons die Bühne und begrüßen die Sportler in Tokio. Anschließend eröffnet Kaiser Naruhito die 16. Paralympischen Sommerspiele.

Die paralympische Fahne wird ins Stadion getragen, damit sie neben der japanischen gehisst werden kann. Einer der Träger ist der deutsche Sprinter Johannes Floors. Nach dem Erklingen der paralympischen Hymne sprechen ein japanischer Rollstuhltennisspieler und eine Schwimmtrainerin den paralympischen Eid.

Anschließend geht die Geschichte um das kleine, einflügelige Flugzeug weiter: Eine wilde und bunte Tanz- und Musikshow, bei der Tomayasu Hotei, der "Samurai der Gitarre", eine tragende Rolle spielt. Am Ende hebt das Flugzeug, dargestellt von einer 13-jährigen Schülerin, auch mit nur einem Flügel ab.

Fehlt noch das paralympische Feuer, das in Form dreier Fackeln von Sportlerinnen und Sportlern ins Stadion gebracht wird. Es wird weitergereicht an drei Vertreter des japanischen Gesundheitswesens, Ärzte, eine Krankenschwester, um deren Einsatz in der Corona-Pandemie zu würdigen. Schließlich bringen drei japanische Rollstuhlsportler die Fackeln über die letzten Meter bis hin zur weißen Kugel, in der die paralympische Flamme entzündet wird. Die Spiele können beginnen.