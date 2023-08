Papst setzt sich für eine offene Kirche ein

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat seine Reise zum Weltjugendtag in Lissabon für einen kurzen Abstecher zu einem der größten Marienwallfahrtsorte der Welt genutzt. Papst Franziskus besuchte die portugiesische Stadt Fátima. Dort sprach er vor Hunderttausenden Menschen das traditionelle Rosenkranzgebet. Zudem mahnte er, dass die Kirche für alle offenstehen müsse. Die Kirche sei "das Haus der Mutter, und eine Mutter lässt jeden ohne Ausnahme zu sich kommen." Bereits am Freitag hatte der Papst in einer Ansprache vor Jugendlichen in Lissabon ausgeführt, die Kirche müsse offen sein für alle Menschen, auch für die Sünder und die Schwachen.

Maria soll Hirtenkindern erschienen sein

Fátima ist einer der größten Marienwallfahrtsorte der Welt. 1917 berichteten drei Hirtenkinder, ihnen sei in der Nähe von Fatima mehrfach die Gottesmutter Maria erschienen. Maria soll den Kindern unter anderem aufgetragen haben, Russland dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen, damit das Land nicht vom christlichen Glauben abfalle. Bei einigen der Erscheinungen sprach Maria den Angaben der Kinder zufolge Prophezeiungen aus, die als "Geheimnisse von Fatima" bekanntwurden.

In seiner kurzen, auf Spanisch improvisierten Ansprache erklärte der Papst weiter, Maria sei auch deshalb ein Vorbild, weil sie sich selbst nie in den Vordergrund stelle und immer auf Jesus hinweise. Die Gläubigen rief der Papst auf, sich mit ihren persönlichen Problemen und Sorgen der mütterlichen Liebe Marias anzuvertrauen. Zuvor hatte Papst Franziskus mit den Gläubigen gemeinsam das traditionelle Rosenkranzgebet gesprochen, in dessen Zentrum Maria steht. Unter den Vorbetern waren auch behinderte Menschen und Strafgefangene.

200.000 Menschen am Wallfahrtsort

Franziskus war mit einem Helikopter aus Lissabon gekommen und im Anschluss im offenen Papamobil durch die Menge gefahren worden. Danach setzte er sich vor die Marienstatue und betete still. Im Vorfeld war angekündigt worden, dass der Papst für Frieden auf der Welt – vor allem in der Ukraine - beten wolle. Den russischen Angriff auf das Nachbarland erwähnte er dann aber nicht in seiner Rede, die er fast komplett frei hielt und die damit völlig anders ablief als in dem vorbereiteten Redemanuskript geplant.

Papst Franziskus brachte Menschenmassen zum Wallfahrtsort Bild: Francisco Seco/AP Photo

Der Abstecher nach Fátima war relativ kurzfristig auf das Programm der Reise gesetzt worden. Nach Angaben der lokalen Behörden waren rund 200.000 Menschen bei dem Event auf dem großen Platz in Fátima anwesend.

Anders als bei früheren Papstbesuchen in Fátima war der riesige Vorplatz vor der Basilika nur etwa zu zwei Dritteln gefüllt. Viele portugiesische und spanische Gläubige hielten sich zeitgleich in Lissabon auf, wo beim Weltjugendtag für den Samstagabend sowie den Sonntagvormittag weitere Gottesdienste mit dem Pontifex angesetzt waren. Am Sonntagabend will Franziskus nach Rom zurückreisen.

kle/uh (dpa, afp, kna, epd)