Papst Franziskus trifft Missbrauchsopfer zum Weltjugendtag

Zu Beginn des Weltjugendtags in Portugals Hauptstadt Lissabon traf sich Papst Franziskus mit 13 Überlebenden sexualisierter Gewalt durch Geistliche. Der Papst hatte ihnen nach Angaben des Vatikans "intensiv zugehört". Laut dem unabhängigen Bericht einer Kommission wurden in Portugal seit den 1950er Jahren mindestens 4815 Kinder von Mitgliedern der Kirche, vor allem Priestern, missbraucht.

In seiner kurz zuvor gehaltenen Ansprache im historischen Hieronymiten-Kloster von Belém hatte Franziskus sich indirekt zum Missbrauchsskandal geäußert, wie "Vaticannews", das Nachrichtenportal des Vatikans, berichtet. Eine zunehmende Entfremdung von der Kirche werde oft noch verstärkt durch die Enttäuschung, die manche gegenüber der Kirche empfänden - auch wegen der Skandale, die das Antlitz der Kirche entstellt hätten, sagte der Papst. Die Schmerzensschreie der Opfer müssten immer gehört werden.

Zaungäste warten auf die Ankunft von Papst Franziskus am Präsidentenpalast in Porugal Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Zum Weltjugendtag, der größten katholischen Veranstaltung der Welt, erwartet die Kirche insgesamt rund eine Million hauptsächlich junge Menschen. Das Programm der sechstägigen Großveranstaltung reicht von Kulturveranstaltungen und Debatten bis hin zu Gebetsstunden und Messen.

Auf dem Programm des 86-jährigen Papstes, der nach einer Bauchoperation im Juni mehrere Tage im Krankenhaus gelegen hatte, stehen elf öffentliche Auftritte und rund 20 Treffen. So kam er auch mit 15 jungen Menschen aus der Ukraine zusammen, denen er seine Nähe zusicherte, wie der Vatikan mitteilte.

Willkommenszeremonie für den Papst mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa Bild: Armando Franca/AP/dpa/picture alliance

In einer Rede vor Studierenden rief er die jungen Akademiker zu gesellschaftlichem Engagement auf. Eine Universität dürfe nicht dazu dienen, das "derzeitige elitäre und ungleiche System in der Welt aufrechtzuerhalten, in dem die höhere Bildung ein Privileg für wenige bleibt", erklärte Franziskus und fuhr fort: "Wenn jene, die eine höhere Bildung genossen haben […], nicht danach streben, etwas von dem zurückzugeben, was sie erhalten haben, haben sie nicht ganz verstanden, was ihnen zuteil wurde."

Am Samstag wird das Oberhaupt der katholischen Kirche das Heiligtum von Fatima nördlich der Hauptstadt besuchen. Am Sonntag leitet der Papst den Abschlussgottesdienst des Weltjugendtages in einem Park am Rande Lissabons.

ust/se (epd, kna, afp)