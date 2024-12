Papst Franziskus ruft an Weihnachten zu Frieden auf

Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsansprache an Konfliktherde weltweit erinnert und zu Frieden aufgerufen. Beim traditionellen Segen "Urbi et orbi" ("Der Stadt Rom und dem Erdkreis") forderte er am ersten Weihnachtstag ein Ende von Streitigkeiten und Spaltungen sowie ein "Schweigen der Waffen" in der Ukraine und Nahost.

Zugleich appellierte er an die Menschen, die Hoffnung nicht aufzugeben. "Brüder und Schwestern, habt keine Angst! Die Pforte ist geöffnet, sie steht weit offen", sagte der Papst. Er ergänzte: Die Türe des Herzens Gottes stehe immer offen.

Die Krippe von Bethlehem im Fokus

Unter Bezugnahme auf die Lage im Nahen Osten führte der Papst aus: "Mit festem Blick auf die Krippe von Bethlehem denke ich an die christlichen Gemeinden in Israel und Palästina, insbesondere in Gaza, wo die humanitäre Lage äußerst ernst ist." Und er ergänzte: "Stellt das Feuer ein, lasst die Geiseln frei und helft der von Hunger und Krieg erschöpften Bevölkerung."

Weiter erinnerte der 88-Jährige an die Menschen im Libanon, Kongo, in Syrien, Libyen, Burkina Faso, Mali, Niger und Mosambik. "Die humanitäre Krise, von der sie betroffen sind, wird hauptsächlich durch bewaffnete Konflikte und die Geißel des Terrorismus verursacht sowie durch die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels verschärft, die zum Verlust von Menschenleben und zur Flucht von Millionen führen", so der Papst, der ebenso an leidtragende Menschen am Horn von Afrika und in Myanmar erinnerte.

Licht durch das Christuskind

"Das Christkind erleuchte die politischen Verantwortlichen und alle Menschen guten Willens auf dem amerikanischen Kontinent, um in der Wahrheit und in der Gerechtigkeit so schnell wie möglich wirkungsvolle Lösungen zu finden, um die soziale Eintracht zu fördern - insbesondere in Haiti, in Venezuela, Kolumbien und Nicaragua", so Franziskus weiter.

Rund 30.000 Menschen verfolgten auf dem Petersplatz den Auftritt des Papstes Bild: Tiziana Fabi/AFP

Anlässlich des Heiligen Jahres 2025, das der Papst am Vorabend eröffnet hatte, rief er dazu auf, alle trennenden Mauern einzureißen. Das katholische Kirchenoberhaupt verwies in diesem Zusammenhang auf die seit 1974 politisch geteilte Insel Zypern. "Ich hoffe, dass eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann, die der Teilung ein Ende setzt und gleichzeitig die Rechte und die Würde aller Gemeinschaften Zyperns vollumfänglich respektiert."

Zehntausende auf dem Petersplatz

Zu Weihnachten und Ostern erteilt der Papst vom Balkon des Petersdoms den Segen "Urbi et orbi". Die lateinischen Worte bedeuten übersetzt "der Stadt und dem Erdkreis". In dieser Formel kommt der weltumfassende Anspruch der katholischen Kirche zum Ausdruck. Sie geht auf die römische Antike zurück. Damals galt Rom als Inbegriff der Stadt (urbs) schlechthin und als Mittelpunkt des Erdkreises (orbis). Allen, die die Worte des Papstes hören - sei es persönlich in Rom oder über moderne Kommunikationsmittel an jedem anderen Ort auf der Welt - wird nach der Kirchenlehre ein Ablass gewährt. Laut vatikanischem Presseamt waren am Mittwoch rund 30.000 Menschen auf den Petersplatz gekommen.

haz/sti (kna, epd, dpa)