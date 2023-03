DW Nachrichten

Papst Franziskus im Krankenhaus

Das Kirchenoberhaupt wurde in die Gemelli-Klinik in Rom gebracht, laut Vatikan wegen einer Atemwegsinfektion. Er solle sich dort in den kommenden Tagen erholen. Ob Franziskus zum Palmsonntag zurück im Vatikan sein wird, ist nicht bekannt.