Paneuropäisches Medienprojekt ENTR: Das erste Jahr

Allein im April 2022 wurden die Videos in den sozialen Medien und auf den Webseiten der Partner in allen sechs Sprachen des Projekts 4,6 Millionen Mal aufgerufen.

What's next? / Et après? / Was jetzt? / Ce urmează? / I co dalej? / E agora?

Seit seinem Start hat ENTR insgesamt mehr als 48 Millionen Aufrufe erreicht.

Diese Woche widmet sich das paneuropäische Social-Media-Projekt dem Thema Digitalisierung und geht einer besonderen Frage nach: Was passiert mit der Online-Präsenz und den Social-Media-Konten einer Person nach ihrem Tod? ENTR trifft sich mit einem Start-up-Unternehmen für digitale Nachlassverwaltung in Frankreich, das die Löschung von Accounts nach dem Tod ihrer Besitzer*innen anbietet. ENTR spricht auch mit Menschen, die Probleme hatten, auf die Konten verstorbener Angehöriger zuzugreifen. Die ENTR-Gemeinschaft kann sich an der Diskussion des Themas beteiligen und sich selbst fragen: Wie steht es um mein digitales Erbe?

Für die junge europäische Zielgruppe (zwischen 18 und 34 Jahre) wirft ENTR auch einen genaueren Blick auf den Krieg in der Ukraine und lässt junge Menschen zu den Themen Demokratie, Propaganda und Frieden in Europa zu Wort kommen. ENTR-Reportagen befassen sich auch mit Klima, Bildung, Kultur und der Gleichstellung der Geschlechter. Die Inhalte werden für jede der Projektsprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Rumänisch, Polnisch und Portugiesisch) produziert oder angepasst.

Ein Thema, das von Europas Jugend häufig diskutiert wird: Geld (und dessen Mangel).

"Interkulturelle Pionierarbeit"

Patrick Große, ENTR Head of Content: "Das internationale Redaktionsteam von ENTR hat im vergangenen Jahr inspirierende Inhalte für junge Menschen in Europa produziert. Die vielversprechende Reichweite und die Interaktionen der Nutzenden verdeutlichen den Erfolg des Projekts, das durch eine beispiellose journalistische Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg möglich gemacht wurde. Wir werden diese interkulturelle Pionierarbeit im zweiten ENTR-Jahr weiter vertiefen."

ENTR Project Director Patrick Leusch: "Es ist großartig zu sehen, dass die Idee, die hinter ENTR steht, sowohl für die europäischen Medien als auch für die Jugend immer noch relevant ist. In dem Jahr, in dem die ENTR-Kanäle ins Leben gerufen wurden, haben wir uns mit vielen verschiedenen Themen befasst und für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Daher freuen wir uns sehr auf die nächste Phase, in der weitere Sprachen für ein größeres europäisches Publikum hinzukommen werden."

ENTR beschäftigt sich auch mit Themen, die häufig außer Acht gelassen werden, wie "Nein" zum Muttersein zu sagen.

Das Projekt baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Welle und France Médias Monde auf. Die internationalen Redaktionsteams des Projekts können sich auf Infrastruktur und Ressourcen der beiden internationalen Konzerne sowie auf Vielfalt und Fähigkeiten der europäischen Partner verlassen.

ENTR wird von der Europäischen Union und dem Auswärtigen Amt finanziert. Ziel der Medieninitiative ist es, den europäischen Jugendaustausch zu fördern, das Bewusstsein für eine gemeinsame Identität zu schärfen und gleichzeitig die Perspektivenvielfalt in Europa darzustellen.