Pandoras Box - Tabu Menstruation

Pandoras Box, übrigens von einer vornehmlich weiblichen Crew produziert, begleitet Mädchen in Indien und Großbritannien, Kenia und Nordamerika, die nicht zur Schule gehen können, weil sie keine Möglichkeit haben, an Hygieneartikel wie Binden oder Tampons zu gelangen. Das Thema ist ein Tabu in vielen Ländern, weltweit. Der Film gibt auch Frauen eine Stimme, denen sonst kaum zugehört wird, ehemaligen Strafgefangenen und Armen. Die Dokumentation begleitet Heldinnen, Aktivistinnen und Meinungsführerinnen, die das Schweigen rund um das Thema Menstruation brechen. Und sie dokumentiert, wie derzeit eine weltweite Bewegung entsteht, wie in vielen Ländern Frauen aufstehen, um die Stigmatisierung zu durchbrechen.