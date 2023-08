Pakistan: Tote und Verletzte bei Zugunglück

Mehrere Waggons eines Zuges sind entgleist, der auf dem Weg in den Norden Pakistans war. In dem südasiatischen Land kommt es immer wieder zu Zugunglücken, bei denen Menschen sterben.

Mindestens 15 Menschen sind bei dem Zugunglück ums Leben gekommen. Wie Pakistans Staatsfernsehen unter Verweis auf Eisenbahnvertreter berichtete, wurden bei dem Unglück zudem mehr als 40 Menschen verletzt. Dem Nachrichtensender HUM News sagte Eisenbahnfunktionär Mohsin Syal, acht Waggons des "Hazara Express" seien auf dem Weg von der Küstenmetropole Karachi nach Abbottabad nördlich der Hauptstadt Islamabad entgleist.

Das Unglück ereignete sich nahe dem Bahnhof Sahara in der Stadt Nawabshah in der südlichen Provinz Sindh. Bilder in Online-Netzwerken zeigten dutzende Menschen vor Ort. Einige versuchten, Fensterscheiben der Waggons einzuschlagen, um Passagiere zu befreien. Mindestens ein Waggon soll sich überschlagen haben.

Minister: Zug fuhr nicht schnell

Wie Eisenbahnminister Khawaja Saad Rafique erklärte, fuhr der Zug ersten Berichten zufolge nicht schnell. Er sei mit einer Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern unterwegs gewesen, sagte der Minister. Ihm zufolge wurde eine Untersuchung zur Unfallursache angeordnet. "Es wäre verfrüht, über die Ursache des Unfalls zu sprechen, die ein mechanischer Fehler oder ein terroristischer Akt sein könnte", sagte Rafique. In den Krankenhäusern sei der Notstand ausgerufen worden.

Tödliche Zugunglücke sind in Pakistan keine Seltenheit und fordern Hunderte von Todesopfern. Die Gleise wurden vor rund einem Jahrhundert noch unter britischer Kolonialherrschaft verlegt und seither kaum erneuert. Abgesehen von veralteten Gleisen waren in der Vergangenheit Bombenanschläge sowie schwache Sicherheitsmaßnahmen Ursachen.

