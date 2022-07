Pakistan: Mit Bäumen gegen die Hitze

Bäume statt Beton

Das Ziel in Clifton ist es, ein Gegengewicht zur raschen Verstädterung in Karatschi zu schaffen, einer sich ausbreitenden Hafenstadt mit rund 17 Millionen Einwohnern, in der die rasante Ausdehnung von Straßen und Gebäuden dazu führt, dass immer weniger Platz für Bäume und Parkanlagen bleibt. Hier wie in ganz Pakistan bleibt die Waldbedeckung bisher weit hinter dem Durchschnitt Südasiens zurück.