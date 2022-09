Erbin einer Bierdynastie

Khoury nimmt die Herausforderung gerne an: "Ich bin mit der Brauerei aufgewachsen“, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. "Ich habe meinem Vater, meinem Onkel und meinem Großvater beim Aufbau des Unternehmen zugesehen und es gefiel mir so sehr, dass ich nach meinem Uniabschluss in Boston in die Heimat meiner Familie zurückgekehrt bin, um die Brauerei zu übernehmen."